近日，舒畅在社交平台上晒出自己穿白色旗袍的视频，手里还拿着一块手绢在闲庭信步，不得不说舒畅的状态真的非常好，而且旗袍造型也十分具有古风。而眼尖的网友则发现她是处于一所豪宅里面，还有一面放满了不同颜色的暴力熊的玩具墙，据不完全统计，这些玩具加起来数目起码要高达6位数呢！

说起舒畅，想必是很多90后的童年回忆了，她5岁就出道了，15岁出演《孝庄秘史》的董鄂妃一角受到关注。随后又出演了《金粉世家》、《天龙八部》、《宝莲灯》以及《魔幻手机》等剧，这些剧让她渐渐打开了知名度。

然而舒畅却一直处于不愠不火的地步，这些年也很少看到她拍戏。她曾在采访中解释过原因，表示自己拍了太多戏，如果不停下来再继续拍戏的话，感觉没有办法再塑造人物了。所以她选择在当红时暂停事业，这在娱乐圈里可以说是一股清流了。

今年舒畅也才33岁，正是可以拼事业的好时期，而前一段时间她还再现《魔幻手机》的经典造型，不得不说33岁的舒畅的颜值和身材一点也不输给当年的傻妞，这也让很多观众陷入了回忆杀中。除此之外，她还多次与李滨同框，因此引发了大量猜测，疑似要再拍新一季。

其实舒畅这些年的事业也一直在走下坡路，都在给同年龄段、甚至比她还小的其他女星演配角，像《宫锁珠帘》中的女二号，《活色生香》中的女二号，甚至还在《诛仙青云志》里面饰演女四号和《大唐荣耀》里面饰演女三号。

虽然在演戏事业上不太顺利，但是舒畅的直播带货却做得相当不错。她在一次卖化妆品的直播带货中很能抓住消费者的心，因此直播带货也做得很成功。过程中不仅口齿伶俐，而且表情管理也十分到位，这也吸引了不少消费者的消费。

这些年来，舒畅的感情生活也一直受到网友的关注，有网友曝光过她的结婚证，还有人说她已经结婚，连女儿都有了，而这件事也受到她本人的澄清“我倒是想结婚，倒是想有女儿，那也得有人结啊”，也有网友拍到她和神秘男子的约会，但是都没有受到本人的承认。

舒畅的感情生活可以说是一个谜，不过她也都三十多岁了，谈个恋爱也是很正常的事情，还是希望网友们能够平常心对待，也希望她可以拍出更好的戏，毕竟她本人的演技也是相当不错的。