说起赵本山老师，想必没有人不认识他吧，而他的子女也因为他而被熟知。近日，就有赵本山女儿球球在自己的社交平台上官宣了自己被求婚的消息，并晒出了求婚现场的视频，看起来十分豪华而且浪漫。然而有网友在看到现场的照片时却吐槽说不吉利。

在曝光的视频中，球球打扮得像个小公主，穿着黑色的裙子站在白色的玫瑰花海洋中，然而玫瑰花后面是深蓝色的背景布，再加上中间的方框以及相框，还有地上的白蜡烛，让人看了就觉得不吉利，因此也有网友在看了视频后说“婚姻是爱情的坟墓”。

不过从球球晒出的未婚夫照片中可以看出对方的颜值还是很高的，男方居然是偶练的姜达赫，还是姜鹏的儿子，比球球大7岁，从新加坡留学归来创业，家庭条件也算是不错的，和赵本山的女儿球球也算得上是门当户对。

在视频现场当中，球球就晒出了自己手中的戒指，是来自于某知名的奢侈品牌，而且也是很多女星结婚时会选择的钻戒品牌。看来男方在求婚上也是下了一番心思的，对待球球一点也不会吝啬。

说到这位男友的初次曝光，还是在球球的直播间里面，那次直播他还戴了面具，并说了一些关于他自身的信息，期间他公开了自己的职业，是一名自由职业者，身高一米七九左右，就一度让人怀疑他是不是姜达赫了。

而男方的消费水平也是不一般，曾经球球还在直播中查看了一下他的零花钱余额，光是一个平台里余额就高达105万，这真是我们这些打工人不敢想象的数目。而之前的521节日，他送给球球的礼物是一个奢侈品牌的箱子和一大束爱心鲜花，这么一个箱子的价格就高达5万5，果然有钱人的世界真是看不懂。

两人公开恋情是在今年的4月份，到现在也就两个月左右的时间，而且两人也经常在社交平台上秀恩爱，甚至还有网友发现直播的时候，男方的脖子上还有一块很深的吻痕呢！

从球球发出的动态可以看出她很幸福，更是高调晒出鸽子蛋一般的钻戒。男方的颜值也算是很不错，个子高大而且长相也很精致，再加上打扮也十分时髦，和球球可以说是很般配了。虽然也有网友不看好这一对，但是作为旁观者，我们还是选择默默祝福吧！