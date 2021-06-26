618那天老戏骨张晨光因为直播卖酒而被很多网友吐槽，64岁的张晨光一度被网友骂哭，一些网友的评价的确是不太友好，张晨光被嘲晚年不保。张晨光在直播卖的酒如何呢？有网友晒出了酒的视频，吐槽188元的价格有点虚高。还有网友吐槽酒的口感不好，有点刺嘴。

张晨光直播卖酒再度引发大众对于明星直播卖酒的关注。除了张晨光外，老戏骨潘长江、相声演员杨议、演员于震等人也都纷纷涉足直播卖酒行业，但是网评如何呢？潘长江也是被嘲晚年不保，虽然他本人通过直播带货挣了不少钱，但是丢了老艺术家的脸面。

潘嘎之交这个梗也反复被网友们提及，嘎子谢孟伟被曝卖假酒，并且被扒虚报价格。而潘长江曾“苦口婆心”地劝谢孟伟不要搞直播带货，因为这里头的水太深。如今却成了谢孟伟劝不动潘长江了。

于震直播卖酒的事情也被报道过，于震曾亲自品尝他推销的酒，但他喝下去后表情看上去有点痛苦。有网友吐槽说买了于震卖的酒，感觉质量不怎么样。近日，又一位明星直播卖酒了，他就是潘长江的好友条子。

条子直播卖酒给人感觉做了不少功课，其中最为引人关注的是酒的价格，他声称某款酒在别的平台卖269，而在他这买只要66元，买到就是赚到。这样的折扣看上去真是挺诱人的，不过感觉这基本都是套路，老戏骨潘长江不也曾在直播的时候宣称他卖的酒很便宜吗？

明星纷纷直播卖酒，其中的“水”到底有多深？从潘长江被曝靠直播带货月入千万不难看出直播带货来钱快。但是多位明星曾被曝疑似直播卖假酒，还有就是玩套路，虚标价格，这些明星也因此翻车。君子爱财取之有道，明星是有影响力的公众人物，还是应当珍惜自己的羽毛。你觉得呢？



