娱乐圈一直是个让许多人争破头想要挤进去的地方，原因很简单，只要进入了娱乐圈，那就等于名利双收，自不必说，试问哪个明星没有个几万、几十万的粉丝？至于利则更简单了，明星们不管是参加综艺还是演电视剧、电影，酬劳都是几百上千万的，当然了，也有一些明星的星途走得不是很顺畅，但因为明星的名号，在感情上反而让人十分羡慕，今天就来给大家盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

1、曹云金

曹云金一直以来给人的印象都不是特别好，毕竟他脾气暴躁得连师傅郭德纲都敢骂，可以说在娱乐圈也混得不咋样，但是人家在感情上却十分得意，光是曝光出来的女朋友就有好几个了，这不，最近他因为拉扯女友的动作太过分又上了热搜，但是人家女朋友却并不觉得过分，不得不说曹云金这桃花旺得有些莫名其妙。

2、霍建华

几年前霍建华官宣和林心如结婚的时候，很多粉丝都被气得脱粉了，网友们也普遍认为林心如压根配不上霍建华，而霍建华结婚之后更是连一个作品都没有，甚至给人一种退出娱乐圈的感觉，但是霍建华自己和林心如的感情还是很好的，俩人之前还一同参加了大S 的生日会呢。

3、吴亦凡

在粉丝眼里，吴亦凡一直是顶流般的存在，但细数这几年他的作为，除了参加一些综艺，并没有什么出彩的作品，再加上颜值明显下降，他本身在娱乐圈的地位早已大不如前，然而在感情上，他倒是从没有断过绯闻，前段时间不还包场和一个18岁女孩看电影吗？这也算得上情场得意了吧！

4、张雨剑

与霍建华结婚时候情形完全相反，当大家知道张雨剑和吴倩结婚之后，都大呼他配不上吴倩，而且他一开始并没有承认结婚，一直立着单身人设，给人一种为了事业不顾吴倩感受的印象，所以曝光后他的事业反而一落千丈，好在吴倩本身是个很好的人，能抱得这样的美人归，还是张雨剑更赚一些。

5、陈妍希

陈妍希刚出道时候的人设可是校花女神，虽然因为出演小龙女被嘲笑过一波，但至少证明那时候她还是有不少作品的。自从和陈晓结婚之后，陈妍希出现在大小荧幕的频率也大大减少，可是让人羡慕的是陈晓对陈妍希特别好，而且他本身还是个大帅哥，陈妍希现在回归家庭也是为了更多地照顾儿子小星星，所以也不算亏。

6、王子文

前段时间王子文参加了恋爱节目《怦然再心动》，在节目中她成功地和男嘉宾吴永恩恋爱了，在节目中她公开自己有一个7岁的儿子，但吴永恩并不介意，节目结束之后他们也依然在一起，着实让网友们嗑嗨了。虽然王子文近两年来也几乎没什么作品，但靠感情火出圈也真是足够幸运。

7、张嘉倪

张嘉倪刚出道的时候非常受欢迎，毕竟长得好看还有辨识度，只是没想到前几年因为结婚生子竟然直接隐退了几年，这两年她一再试图回归娱乐圈，但显然已经有些力不从心，好在她和买超的感情很好，在一些综艺节目中也能看出来买超宠溺她，再加上有两个帅气的儿子，即使没法拥有曾经的热度，也给人一种非常幸福的感觉。

8、林志玲

说起林志玲想必无人不知吧，光这一点就足以证明她曾经有多火，就在前几年她和言承旭的绯闻还传得沸沸扬扬，完全是娱乐圈中焦点般的存在。可是自从她结婚之后，已经很少出现在人前，娱乐圈的事业更是一副中断的样子，好在她对自己的现状很满意，所以即使事业失意对她也并没有多大的影响。