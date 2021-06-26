加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,318,961
  • 关注人气：209,316
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

(2021-06-26 09:33:26)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈一直是个让许多人争破头想要挤进去的地方，原因很简单，只要进入了娱乐圈，那就等于名利双收，自不必说，试问哪个明星没有个几万、几十万的粉丝？至于利则更简单了，明星们不管是参加综艺还是演电视剧、电影，酬劳都是几百上千万的，当然了，也有一些明星的星途走得不是很顺畅，但因为明星的名号，在感情上反而让人十分羡慕，今天就来给大家盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

1、曹云金

曹云金一直以来给人的印象都不是特别好，毕竟他脾气暴躁得连师傅郭德纲都敢骂，可以说在娱乐圈也混得不咋样，但是人家在感情上却十分得意，光是曝光出来的女朋友就有好几个了，这不，最近他因为拉扯女友的动作太过分又上了热搜，但是人家女朋友却并不觉得过分，不得不说曹云金这桃花旺得有些莫名其妙。

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

2、霍建华

几年前霍建华官宣和林心如结婚的时候，很多粉丝都被气得脱粉了，网友们也普遍认为林心如压根配不上霍建华，而霍建华结婚之后更是连一个作品都没有，甚至给人一种退出娱乐圈的感觉，但是霍建华自己和林心如的感情还是很好的，俩人之前还一同参加了大S 的生日会呢。

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

3、吴亦凡

在粉丝眼里，吴亦凡一直是顶流般的存在，但细数这几年他的作为，除了参加一些综艺，并没有什么出彩的作品，再加上颜值明显下降，他本身在娱乐圈的地位早已大不如前，然而在感情上，他倒是从没有断过绯闻，前段时间不还包场和一个18岁女孩看电影吗？这也算得上情场得意了吧！

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

4、张雨剑

与霍建华结婚时候情形完全相反，当大家知道张雨剑和吴倩结婚之后，都大呼他配不上吴倩，而且他一开始并没有承认结婚，一直立着单身人设，给人一种为了事业不顾吴倩感受的印象，所以曝光后他的事业反而一落千丈，好在吴倩本身是个很好的人，能抱得这样的美人归，还是张雨剑更赚一些。

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

5、陈妍希

陈妍希刚出道时候的人设可是校花女神，虽然因为出演小龙女被嘲笑过一波，但至少证明那时候她还是有不少作品的。自从和陈晓结婚之后，陈妍希出现在大小荧幕的频率也大大减少，可是让人羡慕的是陈晓对陈妍希特别好，而且他本身还是个大帅哥，陈妍希现在回归家庭也是为了更多地照顾儿子小星星，所以也不算亏。

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

6、王子文

前段时间王子文参加了恋爱节目《怦然再心动》，在节目中她成功地和男嘉宾吴永恩恋爱了，在节目中她公开自己有一个7岁的儿子，但吴永恩并不介意，节目结束之后他们也依然在一起，着实让网友们嗑嗨了。虽然王子文近两年来也几乎没什么作品，但靠感情火出圈也真是足够幸运。

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

7、张嘉倪

张嘉倪刚出道的时候非常受欢迎，毕竟长得好看还有辨识度，只是没想到前几年因为结婚生子竟然直接隐退了几年，这两年她一再试图回归娱乐圈，但显然已经有些力不从心，好在她和买超的感情很好，在一些综艺节目中也能看出来买超宠溺她，再加上有两个帅气的儿子，即使没法拥有曾经的热度，也给人一种非常幸福的感觉。

盘点事业失意情场得意的八大明星，看看都有谁？

8、林志玲

说起林志玲想必无人不知吧，光这一点就足以证明她曾经有多火，就在前几年她和言承旭的绯闻还传得沸沸扬扬，完全是娱乐圈中焦点般的存在。可是自从她结婚之后，已经很少出现在人前，娱乐圈的事业更是一副中断的样子，好在她对自己的现状很满意，所以即使事业失意对她也并没有多大的影响。

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点电视剧中配音被吐槽的八大明星，看看都有谁？
    后一篇 >潘长江之后，明星纷纷直播卖酒，其中的“水”到底有多深？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有