电视剧中的角色由配音演员进行后期配音已经是司空见惯的事情了。相比于很多演员来说，配音演员的后期配音会让角色更出彩。但如果某些明星演过的角色找不到合适的配音人员，那就尴尬了。那么究竟有哪些明星在电视剧中的配音被大众吐槽呢？一起来盘点一下吧。

1、周冬雨

周冬雨主演的电视剧《千古玦尘》已经播出一段时间了，这部剧被吐槽的地方不少，最近便有网友吐槽说后期配音中季冠霖的声音与周冬雨形象不符合。搞得季冠霖亲自出面来回应。在观众们看来周冬雨属于小家碧玉类型的美女，而季冠霖的声音比较大气，所以便有不贴脸的感觉，听着让人尴尬。

2、唐嫣

唐嫣在《锦绣未央》中的角色同样是由季冠霖来进行后期配音的，形象上倒是没什么问题，但是观众们却发现很多地方后期配音与唐嫣的嘴型对不上，观众们看着挺出戏的。不知道究竟是谁改了原剧本的台词呢？

3、徐璐

徐璐在拍摄《甄嬛传》时也是由配音演员对角色进行后期配音的。同样也是被观众们吐槽嘴型对不上。也因为这个原因徐璐在很长一段时间内被认为是数字小姐，因为拍戏不说台词，所以后期配音时嘴型对不上。

4、赵丽颖

赵丽颖在《有翡》中的角色配音也遭到了观众们的吐槽，不少人发表意见说配音演员普通话很是不过关，还不如由赵丽颖亲自来配音听着顺耳。

5、汤唯

其他演员都是因为配音演员的问题导致角色出戏严重，而汤唯竟然给自己的角色进行配音时也让人觉得出戏严重。她主演的电视剧《大明风华》中角色便是后期自己来进行配音的。但汤唯却没能将角色的成长通过声音清晰的表达出来，这一点还是挺失败的。

6、王一博

同样是在《有翡》这部剧中被吐槽后期配音不行的还有王一博出演的角色。因为后期配音不满意，网友们的怒火都对准了配音演员胡良伟。搞得胡良伟不得不在微博上为自己加油打气。

7、任嘉伦

任嘉伦自从走红到现在，大部分的电视剧觉得都是靠后期配音来完成的。与张钧甯主演的《不说再见》中，任嘉伦的角色配音让人觉得非常出戏，与任嘉伦的形象严重不符。网友们还是希望任嘉伦用自己的原声进行配音，这样会让人舒服的多。

8、张卫健

张卫健是香港演员，他拍摄的电视剧如果在大陆播放的话是一定会进行后期配音的。《大帅哥》这部港剧中，张卫健所饰演的角色进行国语配音时非常出戏，完全没有粤语版精彩。