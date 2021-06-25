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他曾是撒贝宁的搭档，主持风格饱受争议，如今48岁沦为网综主持人

(2021-06-25 13:55:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

央视的男主持人可以说个个都很出色，朱广权幽默，撒贝宁帅气，康辉多才多艺。撒贝宁曾俘获过女星章子怡的芳心。央视是一个很好的平台，但是近些年从央视离职的主持人也不少，比如张泉灵等等。张绍刚也曾是央视的主持人。

他曾是撒贝宁的搭档，主持风格饱受争议，如今48岁沦为网综主持人

撒贝宁和张绍刚曾是同事，他们都主持过《今日说法》这档节目。撒贝宁毕业于北大法律系，主持这档节目对他来说是比较对口的，观众也很喜欢撒贝宁。但是张绍刚的主持风格却存在争议，一些观众吐槽他站位不够中立，爱在节目中发表个人观点。

他曾是撒贝宁的搭档，主持风格饱受争议，如今48岁沦为网综主持人

网上还曾有报道称撒贝宁的走红曾让张绍刚感到不适。后来张绍刚从央视离职，去了地方台工作。张绍刚曾在天津卫视主持求职类节目《非你莫属》。张绍刚在这档节目中的表现同样存在争议，他曾在节目上和嘉宾刘莉莉互怼，可张绍刚的身份是主持人啊！他在台上怼嘉宾合适吗？

他曾是撒贝宁的搭档，主持风格饱受争议，如今48岁沦为网综主持人

还曾有嘉宾在《非你莫属》的舞台上晕倒，这件事也被称为“晕倒哥”事件，当时张绍刚却还以为这位嘉宾是在演戏，装晕。后来张绍刚又从天津卫视离职，但争议也带去了关注度，换了主持人后，《非你莫属》这档节目却没以前火了。

他曾是撒贝宁的搭档，主持风格饱受争议，如今48岁沦为网综主持人

许多网友吐槽张绍刚是毒舌主持人。人无完人，张绍刚曾回应说他的个性很难改，他也不想改。近两年张绍刚在事业上可以说是迎来了新的发展，他主持了《吐槽大会》并且得到了不少观众的认可。张绍刚还上了《女儿们的恋爱》等综艺节目。

他曾是撒贝宁的搭档，主持风格饱受争议，如今48岁沦为网综主持人

一些网友吐槽如今48岁的张绍刚沦为了网综主持人，但张绍刚并不介意。除了主持节目外，张绍刚还去执教了。据报道，他曾骂哭过不少学生，但很多学生确是真心喜欢他，认为他是有趣而不做作的老师。

他曾是撒贝宁的搭档，主持风格饱受争议，如今48岁沦为网综主持人

张绍刚曾回应过和撒贝宁的关系，其实他和撒贝宁的关系挺好的，并不存在外界说的什么恩怨。张绍刚和他的老婆是大学校友，张绍刚曾说他想在社交平台秀恩爱，但老婆不让。你怎么看张绍刚呢？

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