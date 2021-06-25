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39岁姚笛近况曝光，嫁给富二代婚姻幸福，如今成功复出演女一号

(2021-06-25 11:23:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈中有些女星因插足别人婚姻而导致人设坍塌，姚笛就是如此。姚笛主演过《裸婚时代》、《新恋爱时代》等影视剧，她获得过金鹰节观众喜爱的电视剧女演员奖等奖项。2014年是姚笛人生和事业上的转折点，她和文章的恋情被曝光，而那时文章可是有妇之夫。

39岁姚笛近况曝光，嫁给富二代婚姻幸福，如今成功复出演女一号

被曝插足文章和马伊琍的婚姻后，姚笛的声誉受损，事业也是受到很大影响。姚笛本是很有潜力的小花，但情感丑闻过后她的戏约变少了，并且很少有机会演女主角。姚笛和乔振宇主演的古装剧《蔓蔓青萝》已经拍了5年了都还没播，这部剧也成了积压剧。

39岁姚笛近况曝光，嫁给富二代婚姻幸福，如今成功复出演女一号

近日，姚笛被曝成功复出演女一号，《封神妲己祸商》开机，姚笛在这部剧中饰演妲己。姚笛也在个人社交平台晒出了她在这部新剧的开机现场图。看得出来，姚笛对这部新剧很是看重。如今39岁的姚笛身材纤瘦，皮肤白皙，但一些网友觉得她沧桑了不少。

39岁姚笛近况曝光，嫁给富二代婚姻幸福，如今成功复出演女一号

但是一些网友对姚笛的评价依然不太友好，有网友吐槽艺人门槛低，什么人都能当艺人。近几年姚笛的作品并不多，她从主角沦为了配角，这次好不容易拿到一个戏份重的角色，但是这部新剧却不是什么大制作。从姚笛身上可以看出，声誉和形象对于女艺人来说还是很重要的。

39岁姚笛近况曝光，嫁给富二代婚姻幸福，如今成功复出演女一号

如今马伊琍依然活跃在荧屏上，而她的前夫文章却是没戏演了，文章和姚笛都为不道德的感情付出了沉重代价。文章和姚笛曾被传疑似在男方离婚后复合了，但据报道姚笛已经低调结婚了，姚笛被富二代男友求婚的事情曾引发热议。

39岁姚笛近况曝光，嫁给富二代婚姻幸福，如今成功复出演女一号

媒体拍到过姚笛和她的老公在机场的照片，男方身材高大，姚笛站他旁边显得特别娇小。网上有报道称姚笛的老公家是开酒店的，男方的家境挺好的。媒体还拍到过姚笛和老公外出吃饭的照片。近几年姚笛虽然事业不顺，但感情上有了归宿，她嫁得还是不错的，婚姻生活幸福。你还会看她演戏吗？

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