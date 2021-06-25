这几天，全国各地的高考成绩陆续放出，查询到成绩考生们可谓是几家欢乐几家愁。其实娱乐圈很多明星的高考之路也并非一帆风顺，很多人经过复读才得以上大学。那么娱乐圈哪些明星经历过复读之路呢？赶紧一起来盘点一下吧。

1、巩俐

如今享誉世界的电影明星巩俐在中央戏剧学院之前曾经报考过山东的一所艺术院校，但是因为成绩不合格而落榜。在工作一段时间之后，巩俐鼓起勇气报考了中央戏剧学院。好在终于考上了，自此开启了演艺之路。

2、蒋雯丽

蒋雯丽在第一次高考落榜之后，选择去做了工人。后来经人指点报考北京电影学院。最终被北电录取。如果当时的蒋雯丽没有勇敢走出那个工厂，说不定到现在她还只是一名普通工人。

3、段奕宏

同样毕业于中央戏剧学院的段奕宏在进入中戏前有过两次艺考落榜的经历。不过段奕宏很能坚持，一边打工一边复习，第三次高考上岸，进入自己心仪的艺术类学校学习表演。

4、李荣浩

如今的李荣浩被誉为音乐才子，但是李荣浩读书时成绩非常差，因为文化课成绩太差，李荣浩经历三次高考才勉强进入一所专科学校学习音乐。好在李荣浩真的很有音乐天赋，经过自己的努力才有了今日的成绩。

5、黄轩

黄轩因为家庭原因自小就居无定所，学习成绩也不太好。高考失败过两次，后来因为自己的舞蹈功底不错才被北京舞蹈学院录取。不过黄轩最终没有走舞蹈的道路，而是进去了演艺圈发展。

6、陈建斌

陈建斌最初参加高考是想进入体育学院学习，成为一名运动员。奈何最终落榜，复读以后他选择了中央戏剧学院，并成功考入。如果当年陈建斌考上体育学院，恐怕现的娱乐圈在就会少一位演员，体育圈多一位体育运动员。

7、朱雨辰

朱雨辰第一次考中央戏剧学院的时候落榜了，据说当年跟他一起落榜的还有当时的女友汤唯。复读一年之后，朱雨辰中午如愿以偿进入中央戏剧学院学习。

8、周奇

因为电视剧《小欢喜》而走红的演员周奇在第一次高考后竟然落榜了。第二年经过复读的周奇顺利的考入了理想的北京电影学院。周奇的演艺之路又往前迈了一步。