6月21日，草帽姐在某社交平台中抱着一个小婴儿出镜，照片中还有草帽姐的老公与儿子。小婴儿白白胖胖的，与草帽姐的儿子有七八分的相像，大家纷纷猜测这应该是草帽姐的孙子了。照片中的草帽姐也是笑容灿烂，年仅41岁的她就已经升级当奶奶啦。

大家可能很好奇，草帽姐到底是何许人也？其实她与大衣哥一样都出身草根歌手。曾经的草帽姐是一位地地道道的农村妇女，过着面朝黄土背朝天的生活，在干农活之余，草帽姐兴致所至就会高歌一曲。凭借着一副好嗓子，草帽姐来到了《星光大道》，一炮而红，成为了一名草根歌手。

起初草帽姐经常到各地参加商演，可惜草帽姐在名气大增之后，却丢掉了当初农村人的身份，不仅做起了自己的品牌，还时常活跃在某平台的直播间，当起了网红，浓妆艳抹，招摇出境，也因此遭到了网友的嘲讽，名气一度大跌。但即便如此，草帽姐依旧坐拥百万粉丝，靠着自己的品牌与名气，做起了直播带货，赚得金满钵满。这不，日前，她就在直播中晒起了豪宅。

在6月23号的直播中，草帽姐一边让粉丝下单，一边展示自己的别墅，并声称：“咱不是差钱的人，一单就赔29块钱没事，就当送给大家的福利了。”直播中草帽姐向网友展示了自己1000多平米的别墅，并声称一套红木家具就价值20多万。还在直播中晒出了自己三个月的带货收入，粉丝发现高达187万之多。

草帽姐还向粉丝透露，照片中的婴儿确实是自己的孙子，但由于自己的儿子和儿媳还在上学，所以一直未对外公开。细心的网友算了一笔账，草帽姐出生于1982年，那么他的儿子或许还不到20岁，还没有到法定结婚年龄，可能属于未婚先育。

就有网友表示，草帽姐算是公众人物，儿子未婚先育的做法实在有些欠妥，更何况还堂而皇之的在直播中晒自己的孙子。虽然草帽姐与大衣哥同是草根歌手出身，但大衣哥在走红后不忘本，在商演之余还会帮家里干农活，草帽姐却脱离了农村人的身份，活成了城市人，在直播中屡屡晒豪宅晒收入的炫富行为，实在让网友颇为反感。网友也纷纷奉劝草帽姐要珍惜自己的羽毛，做人不忘本，才能走得更长远。