大衣哥朱之文是从《星光大道》中走出的草根明星，原本是个农民的他有一副好嗓子，身穿一身军大衣，参加选秀节目走红，成为了知名度很高的明星。大衣哥走红的这些年可以说争议不断，除了自己惹争议以外，大衣哥家人们的种种行为也饱受争议。

这不，最近大衣哥的妻子竟然做起了直播，曾经那个不识字的农村妇女，在网络直播间做直播，粉丝竟然还不少。她并没有什么才艺，但是只要作为丈夫的大衣哥站在妻子身后，时不时的露一面，就能间接帮助妻子吸粉，流量还真是不错。

其实，大衣哥朱之文作为明星也曾经做过网络直播带货。除了大衣哥以外，大衣哥的家人搞直播的还真是不在少数，除了妻子以外，直播做的最好的应该就是大衣哥的儿媳陈亚男。陈亚男长得很漂亮，学历也高，原本在医院拥有一份不错的工作，而大衣哥的儿子只有小学文凭，颜值不高，身材还特别的胖，看上去两人并不怎么般配。但两人还是走到了一起，还举办了盛大的婚礼。

陈亚男做了大衣哥儿媳妇之后，陈亚男便辞去了医院的工作，开始在家中做直播。作为公公的大衣哥也经常在她的直播间露面，为儿媳的直播间拉人气。据说陈亚男的直播间每天可以进账几千元，流量还是很不错的。陈亚男也成为了粉丝量极高的一位女网红。

大衣哥朱亚文的女儿之前因为身材太胖而被网友们吐槽，前一段时间小姑娘去到了一个减肥训练营进行减肥训练，这件事还被放到了网上，受到了网友们的鼓励。看来朱亚文的女儿也挺喜欢公开亮相的。娱乐圈的很多明星在走红之后都会对家人进行很好的保护，尽量不让他们暴露在网友的视线中。但是大衣哥的家人却依靠着大衣哥这个红人搞直播，吸引流量，吸引观众们注意力，看来都是挺想出名的。怪不得有人吐槽：一人得道，鸡犬升天。

大衣哥走红之后争议颇多，其中一项就是家人利用他的名气来圈钱。如此消费大衣哥的名气令很多网友感到很不齿。不过在这个网红遍地的时代。大衣哥的家人利用自家的明星效应来直播赚钱也是人家的选择，咱们在座的吃瓜群众还是少来围观议论吧。



