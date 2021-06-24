对于娱乐圈的明星来说，被黑是在所难免的，哪个明星都不希望自己黑料太多，走到哪里都被骂。但其实明星们被捧得太高也并不是一件好事，因为捧杀的威力也是相当大的。娱乐圈就有很多被捧杀的明星，最终翻车，那么这样的明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、郭麒麟

郭麒麟自从出道之后便是好评不断，大家都说他是很有教养一个明星。但最近在某档综艺节目中因为没有帮助别人搬东西而被网友骂“看人下菜碟”，对咖位比自己小的明星不屑一顾等等。不过是没帮别人一个忙而已就被人骂，可见郭麒麟平时真的被捧得太高了。

2、迪丽热巴

迪丽热巴当年凭借着一部并不怎么优秀的作品拿到了金鹰节的视后，粉丝们一片欢呼。但拿奖却并不一定是好事，这件原本是捧艺人的事情竟然变成了迪丽热巴的黑料，只要提到这件事网友们都会说她是“水后”。可见拿奖并不是一定都是好事。

3、童瑶

与迪丽热巴有相似遭遇的还有刚刚拿下白玉兰奖视后的童瑶。虽然拿了大奖，但是网友们的质疑声却不间断，纷纷吐槽她有后台，是靠后台才能得奖。拿奖是喜事，没想到却被来了一次捧杀。使得童谣备受质疑。

4、郑爽

郑爽如今被列为劣迹艺人，与粉丝们的捧杀有很大的关系。无论是郑爽做了什么出格的事情，说了什么出格的话，都会被粉丝们冠以真性情。对于她的错误忽略不计。直到她最后犯下大错，无可挽回。

5、薛之谦

薛之谦因为创作了很多深情的歌曲，所以曾经也被人力捧说他本人也是一个极为深情的人。这个人设伴随着他走红，也成为粉丝们赞扬他的理由。但很快李雨桐便站出来揭露了薛之谦渣男的过往，使得薛之谦的人设瞬间崩塌。

6、王源

王源小小年纪便在娱乐圈出道，作为养成系偶像，无数粉丝们都夸赞王源是个阳光向上的年轻人。但前两年王源却被人拍到在公开场合下吸烟，动作看上去十分熟练。这个被捧得很高的男孩子就这样跌下神坛。

7、吴谨言

吴谨言在出演《延禧攻略》走红之后，网上便有一群人在狂赞吴谨言演技特别好。但是吴谨言其他主演的电视剧播出之后大家发现她的演技其实挺尴尬的。当初吹嘘她演技好的人完全是在捧杀。

8、赵丽颖

赵丽颖圆圆的脸蛋非常减龄，所以很多网友以及粉丝都在吹捧赵丽颖的少女感。但结婚生子之后的赵丽颖形象变化还是挺大的，脸部凹陷严重，少女感也没了。粉丝们终于不再吹嘘了。



