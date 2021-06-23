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陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

(2021-06-23 17:54:08)
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近日，又一位星二代被曝疑似有恋情了，他就是陈坤的爱子陈尊佑。19岁的陈尊佑在社交平台晒出了多张生活照。陈尊佑长大了，高中毕业了，他晒出的照片中有一张疑似是他带着女友和家人聚餐。陈坤被曝也曾和这位女生合照，这位长发女生会是陈尊佑的女友吗？

陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

从照片上看，这位长发美女的颜值和气质都挺不错的，身材也很好，纤瘦高挑。陈尊佑和这位美女都曾在社交平台晒过两人的合照，从他们一起逛街等举动来看，感觉他们的关系是很密切的。纵使不是情侣，那也是很好的异性朋友。

陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

网友们的态度挺宽容的，觉得陈尊佑在国外上学，如果真交往了女友，那也是可以理解的。与此同时，陈尊佑的颜值和身世也再度引发热议。陈坤长得很帅，如今45岁的他状态依然很好，他跟儿子站一起更像是兄弟，而非父子。

陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

一些网友吐槽陈尊佑没有继承父亲的高颜值，或许他的长相随他母亲吧！但陈尊佑的生母是谁呢？陈尊佑的生母的身份被视为娱乐圈的一大未解之谜。何琳、周迅等女星都曾被人怀疑疑似是陈尊佑的妈妈。

陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

网上还曾有传言称陈尊佑的生母疑似曾是陈坤家的保姆。黄奕的前夫黄毅清还曾爆料说陈坤的儿子是代孕生的。网上还有报道称陈尊佑疑似是陈坤收养的孩子。网上传言众多，但陈坤一直没有公开儿子的生母到底是谁。

陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

陈坤19岁儿子恋情疑似曝光，生母是谁再引热议，陈坤：假的真不了

6月23日，陈坤疑似发文回应儿子生母谣言，他说过好自己的生活，对得起自己就是幸福。粉丝喊话让陈坤去辟谣，陈坤却说假的真不了。陈坤的反应给人感觉挺淡定的，或许在他看来，谣言止于智者吧！陈坤已经单身多年了，儿子被曝疑似有恋情了，一些网友表示希望看到陈坤脱单。

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