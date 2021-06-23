近两年，脱口秀综艺节目非常盛行，什么吐槽大会、奇葩说等等，可以说叫好又叫座。脱口秀综艺节目的兴起使得很多口才了得的素人嘉宾一夜走红。相比于娱乐圈的明星来说他们没有超高的颜值与身材，但是却很有学问，节目中他们语言幽默风趣，观点犀利，即便是身为素人她们依旧圈了一票粉丝，她们的热度甚至不输娱乐圈的明星。比如说最近特别火的李雪琴，自从因为参加《脱口秀大会》而走红，如今早已经成为了知名度颇高的明星，许多综艺节目中都能见到她的身影。

或许是因为最近挺火了，就连男人装这样时尚杂志都来为李雪琴拍封面了。只是一向走在时尚前沿的男人装杂志为李雪琴拍摄的一组写真真是让人难以接受。明明是时尚大片，但是看起来却是影楼风十足，所有的写真看上去都十分的土气。

李雪琴拍的这组写真当中带着假发，穿着睡衣，极力的想要展现自己性感的一面。但无论是颜值还是身材都不够好的李雪琴，想要hold住这样的时尚大片真的太难了。这组照片没有给人惊喜，给人的完全是惊吓。

说实话，这样的时尚封面对于明星的颜值与身材都是很有考验度的，即便是有颜值有身材的明星都不一定都被拍的漂亮，更何况李雪琴这样没有什么颜值与身材的女明星，那就更hold不住了。

网友们也纷纷评论道：李雪琴靠才华吃饭不好吗？干嘛要去做自己不擅长的事情。这照片实在是辣眼。

李雪琴可以说是才女一枚，当年她以优异的成绩考上了北京大学，后来还去到纽约大学进修。回国之后开始进军短视频这一行业，渐渐的参与到脱口秀节目中。在脱口秀的舞台上大家都被这个幽默风趣，带着浓重东北口音的女孩吸引住了。

她所说的段子非常幽默能让人哈哈大笑，临场反应也足够快，即便是没有高颜值和高身材，观众们依旧很喜欢她。后来她陆续参加过诸多的综艺节，在节目中的表现也令人称赞，大家一致认为这是一个不靠脸吃饭，靠才华获得人们喜爱的女孩。

对于娱乐圈的明星们来说找准自己的定位才能走得更远，希望李雪琴也能及时找准自己的定位，她靠才华吃饭就可以了，拍封面这种拼颜值、拼身材的事情还是少做一些吧。