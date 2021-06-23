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41岁陈好人设翻车？嫁富商生两女一子，却因中戏教授身份惹争议

(2021-06-23 15:49:17)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，女星陈好上热搜了。说到陈好，很多网友想到的都是她在《粉红女郎》中演的万人迷吧？尽管陈好已经淡出荧屏多年，但这个角色依然让人印象深刻，当年陈好凭借这个角色一举成名，并获得了金鹰奖观众最喜爱女演员奖。

41岁陈好人设翻车？嫁富商生两女一子，却因中戏教授身份惹争议

不过这次41岁的陈好上热搜却是跟学术以及职称问题有关。近些年陈好基本不演戏了，她去中戏当老师了。但是陈好被扒硕士论文查重不过。之前网上有关于她是中戏教授的报道，但是近日，她的教授身份却遭到了质疑。

41岁陈好人设翻车？嫁富商生两女一子，却因中戏教授身份惹争议

陈好如果真的是那么年轻就评上了教授，那说明她很优秀。但是评职称往往是要求发表有学术作品的，但是网上却没查到陈好发表的论文。连论文都没发有，有资格去评教授吗？或许是听到了质疑声，中戏官网方面又把陈好放进了国家一级演员一栏中去。

41岁陈好人设翻车？嫁富商生两女一子，却因中戏教授身份惹争议

可是中戏的另一位教师蒋雯丽却放进了国家二级演员一栏。蒋雯丽可是实力派老戏骨呀！陈好是国家一级演员，她却还是二级？因此有网友对陈好国家一级演员的身份有所质疑。面对争议和质疑，陈好工作室方面回应说陈好没有参加过教授资格的评定，学校官网归类有误，已经修成了。

41岁陈好人设翻车？嫁富商生两女一子，却因中戏教授身份惹争议

陈好硕士毕业论文被曝在知网的查重率高达22.7%，有网友由此又联想到了翟天临，陈好的人设翻车了吗？陈好结婚生女后就挺低调的，她的老公刘海峰毕业于海外名校，从事金融工作，是财力雄厚的董事长。

41岁陈好人设翻车？嫁富商生两女一子，却因中戏教授身份惹争议

网上有报道称陈好和刘海峰在一次聚会中相识，男方对女方一见钟情。陈好嫁了一位富商老公，她先后生下两个女儿，一个儿子，婚姻幸福。陈好进入演艺圈以来，发展得挺好的，又嫁得好，在教授身份被质疑前，陈好堪称是人生赢家了。陈好本人还是一如既往的低调，没有就此事发声，仅仅是工作室做出了回应。

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