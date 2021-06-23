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盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

(2021-06-23 09:50:09)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

大家对于娱乐圈内的电影导演，电视剧导演相信都不是很陌生，张嘴便能说出很多来。但是如果让大家说出某些热门综艺的导演，相信很多人便不是很熟悉了。如今的综艺节目可以说热度不输影视剧，作为幕后导演也应该被大家所熟悉。那么娱乐圈有哪些打造过热门综艺的导演呢？一起来盘点一下吧。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

1、洪涛

湖南卫视的洪涛绝对是综艺节目导演中的佼佼者，为湖南卫视拉来了不知道多少的关注度。从曾经火遍中国的《超级女声》、《快乐男声》，到后来的现象级综艺节目《我是歌手》。洪涛屡屡打造爆款综艺，的确是不简单。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

2、严敏

作为综艺节目的导演严敏最被大家所熟知的综艺节目就应该是《极限挑战》了。他一手打造了国民度极高的“极限六人帮”。直到现在《极限挑战》这档综艺每年都会录制一季，热度不减。另外《天籁之战》、《说唱新时代》等热门综艺也是出自严敏之手。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

3、车澈

《中国达人秀》、《舞林争霸》、《蒙面歌王》等综艺节目播出时也挺火的。而这些综艺的导演就是车澈。他特别擅长歌舞类的综艺节目。不仅电视综艺做的好，就连转战网综之后也不甘落后，打造了《中国有嘻哈》等高口碑网综。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

4、于蕾

于蕾是一名女导演，央视多个高口碑综艺节目都是于蕾一手打造的，比如说大家熟悉的《非常6+1》、《国家宝藏》等等。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

5、谢涤葵

谢涤葵开始走红应该还是从2013年的综艺节目《爸爸去哪儿》开始的。这是一档亲自真人秀综艺。当时可以说是热度极高，几位帅爸萌娃也凭借该节目走红。自此之后中国的亲自真人秀节目越来越多。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

6、王征宇

王征宇曾经在浙江卫视工作过，热门综艺《奔跑吧，兄弟》、《中国梦想秀》等综艺都有王征宇参加。后来王征宇为湖南卫视打造了高口碑综艺《向往的生活》，也让自己在圈内有了名气。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

7、何忱

要说几近几年口碑维持最好的综艺节目非《明星大侦探》莫属了，每一季都维持住了自己的高口碑。而且收视率也不错。这档综艺的导演何忱是一位女导演，凭借这部综艺节目她可以说是一战成名。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

8、牟頔

牟頔曾经在央视任职，曾经参与只做过《开学第一课》等综艺节目，后来转战网综又打造了高热度综艺《奇葩说》。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

9、陆伟

2018年《这就是街舞》横空出世，不仅热度高，口碑也很好。这档综艺的导演陆伟曾经参与过很多综艺节目，对于综艺节目的制作可以说是驾轻就熟。

盘点十大热门综艺节目的导演，你知道几位？

10、姚译添

姚译添是浙江卫视最年轻的导演之一，他也是《奔跑吧》、《爸爸回来了》等热门综艺的导演，可以说是年轻有为。

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