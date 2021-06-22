娱乐圈中不少男星是晚婚晚育的，相较于一些女星在上了年纪后面临生育难的问题，有的男星不仅娶了小娇妻，而且还收获了爱情结晶。娱乐圈中的忘年恋也有高甜的。下面我们来盘点一下年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

1、郭富城

郭富城比老婆方媛大了21岁。方媛生下大女儿的时候，郭富城已经年过五十了。2019年方媛二胎再生一女。如今55岁的郭富城有两个可爱的女儿。郭富城和熊黛林等女星相恋过，但最后嫁给他的是网红方媛。

2、张艺谋

张艺谋的娇妻陈婷发文说提前完成三胎任务的事情曾引发热议。张艺谋和发妻生有一个女儿，后来他二婚娶了小他31岁的陈婷。陈婷生下大儿子张壹男的时候，张艺谋快51岁了。后来陈婷又为张艺谋生下一儿一女。

3、王刚

老戏骨王刚三婚娶了一位小娇妻，他的现任老婆郑艳东比他小20岁。郑艳东生有一个儿子，当时王刚都快60岁了。王刚的儿子和外孙同岁，王刚老来得子，如今的他生活幸福，和娇妻感情稳定。

4、黎明

黎明和前妻乐基儿如今可以说是各自安好吧！乐基儿已经当妈了，而黎明则是和女助理育有一个女儿。黎明可是说是老来得女了，女儿出生的时候，他都51岁了。黎明也是女儿奴啊！他也是很宠女儿。

5、吕方

吕方是郑裕玲的前任，他后来娶了小他16岁的伍慧宝。伍慧宝生下女儿的时候，吕方已经56岁了。父亲节的时候，吕方晒出了全家福，祝大家父亲节快乐。吕方的女儿看上去很呆萌。网上有报道称57岁的吕方疑似还想生二胎呢。

6、陶喆

陶喆婚内出轨的事情给他的形象带来了很大的影响，不过妻子江佩蓉对他不离不弃。结婚第五年，江佩蓉为陶喆生了一个儿子，儿子出生的时候，陶喆快50岁了。陶喆曾发文分享他年近半百当爸的喜悦。

7、陈小春

陈小春曾表示希望老婆二胎生个女儿，但是应采儿二胎还是生儿子。二儿子出生的时候，陈小春都53岁了。陈小春年过半百再得一子，很多网友表示恭喜他。陈小春和应采儿结婚多年依然很恩爱。

8、张纪中

知名导演张纪中也是再婚娶了一位小娇妻，他的现任老婆杜星霖比他小了30多岁。杜星霖二胎为张纪中生了一个女儿，张纪中69岁喜得爱女的事情也曾引发热议。张纪中夫妇凑成了好字。