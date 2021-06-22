加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,205,037
  • 关注人气：209,318
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

(2021-06-22 14:25:51)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈中不少男星是晚婚晚育的，相较于一些女星在上了年纪后面临生育难的问题，有的男星不仅娶了小娇妻，而且还收获了爱情结晶。娱乐圈中的忘年恋也有高甜的。下面我们来盘点一下年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

1、郭富城

郭富城比老婆方媛大了21岁。方媛生下大女儿的时候，郭富城已经年过五十了。2019年方媛二胎再生一女。如今55岁的郭富城有两个可爱的女儿。郭富城和熊黛林等女星相恋过，但最后嫁给他的是网红方媛。

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

2、张艺谋

张艺谋的娇妻陈婷发文说提前完成三胎任务的事情曾引发热议。张艺谋和发妻生有一个女儿，后来他二婚娶了小他31岁的陈婷。陈婷生下大儿子张壹男的时候，张艺谋快51岁了。后来陈婷又为张艺谋生下一儿一女。

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

3、王刚

老戏骨王刚三婚娶了一位小娇妻，他的现任老婆郑艳东比他小20岁。郑艳东生有一个儿子，当时王刚都快60岁了。王刚的儿子和外孙同岁，王刚老来得子，如今的他生活幸福，和娇妻感情稳定。

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

4、黎明

黎明和前妻乐基儿如今可以说是各自安好吧！乐基儿已经当妈了，而黎明则是和女助理育有一个女儿。黎明可是说是老来得女了，女儿出生的时候，他都51岁了。黎明也是女儿奴啊！他也是很宠女儿。

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

5、吕方

吕方是郑裕玲的前任，他后来娶了小他16岁的伍慧宝。伍慧宝生下女儿的时候，吕方已经56岁了。父亲节的时候，吕方晒出了全家福，祝大家父亲节快乐。吕方的女儿看上去很呆萌。网上有报道称57岁的吕方疑似还想生二胎呢。

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

6、陶喆

陶喆婚内出轨的事情给他的形象带来了很大的影响，不过妻子江佩蓉对他不离不弃。结婚第五年，江佩蓉为陶喆生了一个儿子，儿子出生的时候，陶喆快50岁了。陶喆曾发文分享他年近半百当爸的喜悦。

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

7、陈小春

陈小春曾表示希望老婆二胎生个女儿，但是应采儿二胎还是生儿子。二儿子出生的时候，陈小春都53岁了。陈小春年过半百再得一子，很多网友表示恭喜他。陈小春和应采儿结婚多年依然很恩爱。

盘点年过半百当爸爸的八大男明星，看看谁过得最幸福？

8、张纪中

知名导演张纪中也是再婚娶了一位小娇妻，他的现任老婆杜星霖比他小了30多岁。杜星霖二胎为张纪中生了一个女儿，张纪中69岁喜得爱女的事情也曾引发热议。张纪中夫妇凑成了好字。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇网红“连体夫妻”离婚，无腿丈夫再寻新欢，断臂妻子带女儿回老家
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有