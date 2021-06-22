在短视频盛行的今天，有不少普通人通过拍摄短视频而获得了很多人的关注，更是成为了网红。今天要说的这一对可以说是比较特殊，他们都属于残疾人，丈夫无腿，妻子断臂，两人组成了“连体夫妻”，通过在网上分享日常而获得了不少的关注。曾经他们的感情让很多人称羡，然而现在却传出了他们离婚的消息。

有关注短视频的网友可能会知道这一对，男的名字叫阿波，女的名字叫阿娇。童年时的阿波和正常男孩一样，顽皮捣蛋，然而一场车祸却让他失去了双腿，因为无法面对旁人异样的目光，他的性格越来越孤僻，而且还患上了抑郁症，后来在母亲的照顾下才恢复正常。

在机缘巧合之下，他参加了残疾人互助协会，也就是在这里，他认识了自己后来的妻子，阿娇。阿娇同样也是一个苦命人，也是在车祸里失去了自己的手臂。因为有着相似的经历，两人在相处过程中产生了感情，并结婚了。

结婚后为了谋生，阿娇为阿波量身定做了一个竹篮，背着他四处奔波，两人的日子过得有点难，但是起码还有对方的陪伴。不久后两人有了爱情结晶，一家三口过得也是很幸福，也就是这个时候，他们“连体”的照片被人发到网上，受到了不少的关注，于是两人也就因此注册了短视频号，并开起了直播带货。

因为身份的特殊性，两人获得了不少的关注，也拥有了自己的粉丝，生活也越来越好了。也许是应了那句老话，“男人有钱就变坏”，两个人的感情悄悄发生了变化。

阿波因为认识了一位女粉丝，据说女粉丝还主动追求他，于是他背叛了自己的妻子，选择和女粉丝在一起。阿波和阿娇也就因此“解体”，现在阿波已经和新欢同居，而阿娇则带着自己的女儿回到了家乡。

现在阿波和新欢仍在拍摄短视频，虽然热度不比之前，但是收入也还是很可观。因为背叛了自己的妻女，阿波也被称为“负心汉”，很多网友也为阿娇打抱不平，“男人靠不住啊”，“阿娇闭着眼睛再找一个男人都要比她之前幸福，起码不用再背着这个无腿的负心汉。”