现如今的综艺节目可谓是遍地开花，其中不乏优秀的综艺节目。当然一档优秀的综艺节目离不开导演的加持。最近娱乐圈传来一个噩耗，一位优秀的综艺导演因病去世，他就是江苏卫视《最强大脑》的总导演王运庆。

6月21日江苏卫视《最强大脑》节目组通过官微对外宣布，总导演王运庆在2021年6月19日因病去世，享年62岁。除了《最强大脑》节目组悼念以外，孟非也进行了公开悼念。同样是在江苏卫视工作，王运庆与孟非合作过很多次，两人的关系还是很不错的。

2014年江苏卫视推出了《最强大脑》这档综艺节目，很快这档综艺便成为现象级综艺，收视率与讨论度齐飞。这档综艺也成为江苏卫视主打综艺节目之一。在这档综艺节目中，出现了很多令人吃惊的“脑力人”，他们有着常人无法拥有的能力，节目中的每一项比赛都让人瞠目结舌，原来这个世界上真的有很多天才。而这些天才都是没什么名气的素人，他们正是通过这档综艺节目而走红。

《最强大脑》在录制时会邀请一些明星，还有很多令人惊叹的参赛选手。这些人足够吸引眼球，所以幕后的英雄都被大家所忽略了，王运庆是这档综艺的总导演，是就是幕后英雄之一。不过王运庆为人比较低调，即便是后来网上对于《最强大脑》质疑声满满，王运庆都没站出来进行反驳，在他看来这完全没必要。如果不是这次因为王运庆去世，《最强大脑》官微以及孟非等名人发文悼念，相信很多人都不知道王运庆是何人。

除了《最强大脑》以外，《新相亲时代》，《高能玩家》等高收视率综艺节目都是出自王运庆之手。王运庆在电视台工作多年，非常清楚该怎样抓住观众们的眼球。《最强大脑》从比赛的设置，到舞台呈现，王云庆全程参与。过程中打造悬念，舞台上各种灯光舞美可谓是美轮美奂。紧紧的抓住了观众们的眼球。

在打造新相亲时代时，王运庆更是巧妙的让父母与嘉宾一起来参加节目。这样便跟江苏卫视另外一档相亲节目《非诚勿扰》区别开来，可谓是匠心独特。如此有能力的一位导演，年仅62岁便去世了，实在是令人可惜。对于江苏卫视来说，真的是损失了一员大将。