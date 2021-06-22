直播带货在现在可是相当热门的，而就在近日，知名带货达人辛巴在直播间里说了一个故事：辛巴问一个大学教授一个月能挣多少钱？大学教授表明自己一个月赚3万，于是辛巴就生气了，怒火滔天，你一个月三万块钱的人来给我讲这些东西（我一个月可是挣上千万）。说完这个故事，辛巴还显得沾沾自喜，然而网友却不淡定了：网红一时兴，教授一生一世兴，没有可比性，也有网友批判辛巴一副暴发户嘴脸。

说起辛巴，想必大家都知道他，不得不说自称“农民儿子”的他真的很有生意头脑，还创建了辛巴团队，更是培养了不少的网红徒弟，比如蛋蛋和时大漂亮。

而辛巴真正被大众所熟知并不是因为他的带货能力，而是一件不光彩的事情。原来在去年的时候，他因为卖假燕窝而被罚款以及禁播，这让人以为他会就此沉沦。然而后来辛巴又重新复出了，而且复出时也是十分高调。

他在复出之前通过小号在社交平台中晒了自拍视频，而从视频里可以看到他是坐在私人飞机中，并且还拿着手机在进行拍摄，要知道，拥有私人飞机可以说是财富的象征。特别是他还写了一句“穷生奸计，富长良心”，让网友大为不满。除此之外，他在被禁播的时候也没有闲着，多次在社交平台上炫富，还拍了自己徒弟的视频，看起来一点也不避讳。

之前也有网友曝料辛巴在广州买下了豪宅，而且价值高达1.5亿，这件事也引发了网友的热议。有人觉得他经常在直播间里哭穷，却花那么多钱买豪宅，简直就是在变相炫富。对此，辛巴的母亲则出来回应道”这完全是在胡说八道“，还称买的房子只是为了公司接待。

说起辛巴的奋斗史，那也是一路坎坷。从小家里穷，他便早早辍学，他12岁就到卖家周围的树蛙赚了上千元。更是当过服务员、学过开挖掘机、摆过地摊，开过小商店。 还因开了一家水果超市而负债累累，为了翻身他到了日本闯荡，然而却因为被人举报非法雇佣留学生而坐了63天的牢和没收财产。

后来出狱后，他回国并开了网店，为了吸粉而入驻了快手，并开始了直播带货，还因此认识了自己的妻子初瑞雪。之后辛巴在直播界里混得顺风顺水，直到燕窝事件的发生，让他的口碑大打折扣。