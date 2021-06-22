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盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

(2021-06-22 08:54:10)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

这年头的女明星为了生产后快速恢复工作，怀孕期间十分注意控制身形，不会放纵自己发胖，所以看起来就跟假孕差不多，孕前孕后基本没差。但是也有意外的，让我们来盘点一下因为怀孕体重暴增的八位女星。

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

1、马丽

近日，“马丽怀孕时最重将近190斤”冲上热搜第一，原来是微博发布了她主演电影《东北虎》在接受媒体采访时的视频，她坦言在戏中演孕妇和真正自己怀孕是两种不同的感受，她最胖的时候体重飙升到190斤，让网友大呼震惊。

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

2、霍思燕

霍思燕以一部《欢天喜地七仙女》红遍大江南北，长相甜美的她成功虏获了比自己还要小五岁杜江的心，两人火速恋爱结婚怀孕，不过当时霍思燕怀孕的时候完全抛开自己是女明星的身份，胃口大开，怀孕期间整整胖了七十斤。

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

3、大S

最近大S和汪小菲的离婚是闹得沸沸扬扬的，但当初大S为了给汪小菲诞下一儿半女那是相当努力的，多年吃素的她身材保养的是非常好的，为了腹中宝宝发营养她开始吃荤，最后更是胖到前所未有的180斤，也是一个伟大的妈妈了。

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

4、李湘

前湖南卫视当家花旦李湘主持功力了得，不过她的情史是相当坎坷的，虽然最后和王岳伦结为夫妇，但是怀孕时期身材直接走样，体重暴增，为了生下女儿王诗龄也是煞费苦心，一直到现在李湘也没能瘦回当时的身材。

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

5、袁咏仪

九零年代香港小姐冠军出道的袁咏仪，美貌惊艳众人，最终与张智霖结为夫妇，在怀孕期间被媒体拍到身材严重走形，丝毫没有港姐冠军的样子，后来在一档综艺节目中袁咏仪更是坦言怀孕期间她胖了五十斤，众人惊讶不已。

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

6、钟丽缇

钟丽缇出道的时候不管是身材还是样貌都是数一数二的，她演的美人鱼给很多网友留下了深刻的印象，那曼妙的身段使她成为众多观众的梦中情人。不过她的婚姻有点不幸，怀孕期间自己还要挺着大肚子参加活动，最重要的是看她都快胖成球了，实在找不到当初女神的模样了。

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

7、李小萌

如果你不知道她的名字但是你一定对她的脸很熟悉，她就是李小萌。在娱乐圈闯荡的李小萌和王雷结为夫妻，李小萌婚后怀孕体重暴增，在医院生产当天，夫妻俩还来张合照，这大脸盘子你还能看得出是那清纯可人的李小萌么？

盘点怀孕后体重暴增的八大女星，看看都有谁？

8、张歆艺

张歆艺第一段婚姻并不成功不过后来和袁弘结为夫妻，两人甜蜜幸福，婚后张歆艺怀孕体重暴增至180斤，在微博上发布两人合照也看得出来二姐的脸非常圆润，和之前判若两人，不过就算体重180斤发福的二姐也并没有掉粉，反而圈了一波路人粉，网友纷纷表示这才是怀孕的真正打开方式！


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