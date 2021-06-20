都说朋友圈里孝子多！又是一年父亲节，和大多数网友一样，不少明星都开启了晒爸爸的模式，集体在社交媒体晒照庆祝父亲节。下面就让我们来盘点一下往年来父亲节都有哪些明星晒了与父亲的合影吧。

1、张杰

要知道张杰现在可是三个宝贝的父亲啦，今年父亲节他也是祝福所有的父亲节日快乐。在2018年的时候他也晒出了一组照片，晒了两人的亲密合照，感恩父亲的同时也坦言自己以后会努力成为一名合格的好爸爸！

2、陈飞宇

导演陈凯歌的儿子陈飞宇如今也进入娱乐圈发展了，今天父亲节，他晒出了儿时与父亲的合照，光阴似箭，日月如梭，如今陈凯歌已见老态，而陈飞宇看着帅气挺拔，有个大导演老爸不禁让网友期待他日后的发展。

3、向佐

初为人父的向佐今天一早就迫不及待地发微博和大家分享了父亲节的快乐，不仅晒了自己和宝贝女儿的合照还有自己与父亲向华强的视频，去年也是发了自己与父亲的合照，浓浓父子情让人感动。

4、李冰冰

李冰冰的美貌在娱乐圈内还是能吊打很多人的，之前自己也是在父亲节当天发了自己和爸爸的合照，看得出来李爸虽然步入中年但是年轻时期的照片还是看得出非常帅的，看来李冰冰的美貌很大部分是继承了爸爸呀。

5、成龙

之前成龙晒出一组具有年代感的照片，并以一首《爱情老了》深情表白父母，老一辈相濡以沫的爱情总是那么让人动人，这份恩情确是这辈子最珍贵的回忆。

6、尤长靖

通过《青春有你》出道的尤长靖，在2018年以第九名惊险出道，虽然是马来西亚人但是歌声动听让他收获不少粉丝，当年父亲节他也是发了全家人的合照，感谢父亲这些年的付出。

7、林俊杰

拥有众多粉丝的林俊杰不仅家境殷实，唱功更是了得，每一首歌曲都传唱度极高，去年他发微博感谢自己的父亲，并祝所有的爸爸父亲节快乐，看两人的合照非常温馨哟。

8、王琳凯

同样也是选秀出道的小鬼王琳凯，自己参加了许多的选秀节目，后来在《青春有你》节目中顺利出道，和蔡徐坤、范丞丞等人组成ninepercent组合，收获一票粉丝。而在父亲节当天，他也是发了和爸爸童年一起玩乐的合照庆祝父亲节并感谢爸爸的付出。



