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张恒父亲节发文卖惨洗白？透露一家人仍未回国，网友喊话：快还钱

(2021-06-20 19:51:17)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今天是一年一度的父亲节，就和前段时间的母亲节一样，许多明星也在这个重要的时刻表达了对父亲的感恩，当然也有像岳云鹏那样炫耀自己女儿给自己送的父亲节礼物的。除了岳云鹏这些明星外，张恒这个“假素人”也发微博称自己的两个宝宝祝自己父亲节快乐，与此同时他还发布了一张漫画版全家福，图片中他的父亲与他们遥遥相隔，为了和图片相呼应，张恒还极力表达出想回家见父亲但是很艰难的无奈心情，这一波好父亲、好儿子的人设给他立得是稳稳当当。

张恒父亲节发文卖惨洗白？透露一家人仍未回国，网友喊话：快还钱

自从和郑爽代孕的事情曝光，张恒每次发微博都能引起许多讨论，说他是半个明星一点也不过分，这次当然也一样，刚发完这条微博，网友们就坐不住了，纷纷喊话他赶紧回来还钱，不要在微博上博关注，可是张恒竟然回网友“你真的希望我把真实原因贴出来吗”，这赤裸裸的放大话、威胁人的样子更是引起无数网友的厌恶。

张恒父亲节发文卖惨洗白？透露一家人仍未回国，网友喊话：快还钱

虽然张恒之前在微博上宣布他获得了孩子的抚养权，狠狠地扬眉吐气了一次，但他总是暗戳戳自导自演的做事风格实在让人无语。就说他曝光郑爽身份证号那次吧，唯独把前面不重要的数字遮住了，看似不经意，其实脑子没问题的人都能看出来他是故意这样，这次又莫名其妙威胁网友要把回不了国的真实原因贴出来，到底什么真实原因，恐怕只有他自己知道了。

张恒父亲节发文卖惨洗白？透露一家人仍未回国，网友喊话：快还钱

他莫名其妙这样威胁了一句，但偏偏就是不肯真的贴出真实原因，谁也不知道他指的是不还钱的真实原因，还是不回国的真实原因，网友们自然也不会毫无理由地就偏向他，依然有太多人喊着让他还钱，这里的还钱倒不止是让他还给郑爽那2000万，而是他之前的公司欠了好多员工的钱，至今也没有还给人家，即使出于对老赖的厌恶，大家让他还钱也是情有可原，况且他不一直说自己是富二代。

张恒父亲节发文卖惨洗白？透露一家人仍未回国，网友喊话：快还钱

除了让他还钱，网友们最为无语的还有他回国的事情，大家都知道他一开始曝光郑爽代孕的时候，明明在微博上写着是郑爽不签字导致他回不了国，后面庭审上面法官问他回不了国的原因，他终于诚实地说是因为自己在中国欠员工钱被告，导致被限制回不了国，并且他自己也不想回国，可是现在他又在网上说什么另外有真实原因，这是笃定网友们都没听过庭审，还是单纯厚脸皮呢？

张恒父亲节发文卖惨洗白？透露一家人仍未回国，网友喊话：快还钱

不管张恒是不是又想引导舆论，也不管他会不会曝光回不了国的真实原因，但他父亲毕竟在国内，以前又立了富二代的人设，还钱自然没有任何阻碍，他没还那就是故意不还，被网友骂也是活该！

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