说起最近比较火的综艺，那大概就是优酷推出的喜剧人城市旅游真人秀《象牙山爱逗团》，在近期的节目中，宋晓峰还上了一次热搜，这可把他开心地发了一条微博庆祝，不过网友却说道：还是想想回家后怎么面对老婆的凝视吧！原来为了演戏，宋晓峰居然说自己的老婆是前女友，这也让众人捧腹大笑。

说起宋晓峰，想必很多人都看过他演的《乡村爱情》，他在里面的戏份可以说是越来越多，而且演技也算不错。他是赵本山的弟子，宋晓峰的老婆叫杨晓茹，和他一样同为赵本山的徒弟，同样也有在《乡村爱情》里面参演过。她也曾经在社交平台上晒出自己的照片，穿着时尚打扮靓丽，状态可以说是非常好，这也让很多网友大呼太羡慕宋晓峰了。

说起宋晓峰和他老婆的认识，还是在剧团学习二人组的时候，两人经过相处而产生了感情，并且在2008年步入婚姻殿堂。就连婚后，两人也经常多次搭档合唱二人转，受到不少观众的喜爱。

其实两个人一路走好，可以说是同甘共苦。宋晓峰长相也不好看，而杨晓茹则是赵本山徒弟里的一朵花，两人在一起后，杨晓茹还和他一起住过长达十年的地下室，还好宋晓峰最后凭借自己的努力而闯出了属于自己的一片天，事业也有了起步。

两人的感情可以说是相当好，而宋晓峰也很宠自己的老婆。在两人的结婚纪念日那天，宋晓峰还特意为她送去了大量的玫瑰。去年杨晓茹生日的时候，宋晓峰就精心为她举办了生日会，两个全程十指紧扣，在众人面前大秀恩爱，而且杨晓茹看宋晓峰的目光也充满了柔情。

自从宋晓峰的事业有了起步之后，妻子杨晓茹则退居幕后，自己开了一家网店，闲下来的时候也去探班自己的老公。除此之外，她还会特地发文说自己的老公辛苦了，字里行间充满了爱意。这想必就是爱情最好的样子了吧，双方都懂得珍惜对方。

他们结婚多年，也有了自己的女儿，如今女儿也已经17岁了，而且颜值也挺高的，一双大眼睛可以说是继承了母亲的优点，艺术方面也很有天赋。

从一开始的一无所有，到现在的小有成就，这一对可以说是夫妻楷模了，再加上宋晓峰现在的名气也越来越大，可以算是人生赢家。



