从《觉醒年代》《理想照耀中国》到《大决战》…..最近，献礼之作井喷式爆发。观众在享受优秀作品之余，也回顾革命历史，重温那段峥嵘岁月。最近又一部大制作《百炼成钢》登陆湖南卫视。

《百炼成钢》讲述了中国共产党横跨百年的历史，分八个时期，八个板块，“以歌咏史的新形式+明星戏骨精彩演技”领该剧播出后大受好评，冲到了收视率第一。该剧的演员挑选也很有看点，启用了一众青年演员。佟丽娅饰演的秦子衿、陈晓饰演的瞿秋白、汪涵跨界演绎李大钊。下面，我们就盘点下该剧中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

1、汪涵

湖南卫视“一哥”汪涵在主持界的地位不必多说，作为知名主持人，汪涵有着很高的人气，深受观众喜爱，此次跨界出演李大钊倒是带来满满的惊喜。凭借着过硬的专业素质，汪涵在剧中用的是原声，展示了过硬的台词功底。他演绎的李大钊，尤其是被捕的那场戏，观众表示演的太好了，太让人感动。

2、陈晓

男神陈晓此次出演瞿秋白。剧照一经放出，网友就惊呼“太像了”，很符合瞿秋白儒雅帅气的气质。陈晓的演技不用多言，他饰演的瞿秋白也是演技在线，获得了不少好评。

3、郭晓东

郭晓冬也是一名老戏骨了，曾经出演过多部电视剧，此次在百炼成钢中饰演学者钱学森。钱学森，大家都知道钱学森是知名的物理学家，两弹一星功勋奖章获得者，其实郭晓冬与钱学森在气质上还是有一定差距的，所以也非常期待郭晓冬的演绎。

4、王劲松

王劲松是实力派的老戏骨了，从《琅琊榜》中的侯爷到最近的《大决战》中的蒋介石，他都有精彩的演绎，可是说是口碑和收视率的保证。此次王劲松再一次出演历史革命剧，饰演钱三强，也是让人期待满满。

5、王雷

毛泽东这个角色前面已经有很多老戏骨，比如唐国强、古月等老师，对于王雷来说也是一个不小的挑战。这是王雷二度出演毛泽东，曾经他在《风华正茂》中成功地演绎了毛泽东的角色，但这一次他要从年轻演到老年，所以对他的演技也是一个很大的考验。

6、夏德俊

夏德俊的名字大家可能不是很熟悉，其实这已经是他第六次出演周恩来了。他表示“希望像敬爱的周总理一样，也成为一名为共产主义事业奋斗终身的共产党员。”

7、赵樱子

赵樱子这个名字大家可能不太熟悉，其实她在《琉璃》、《长安诺》中都有精彩演绎。此次她饰演了革命烈士杨开慧，是继《秋收起义》后第二次出演杨开慧，颜值演技双双在线，将杨开慧不惧牺牲，舍小家为大家的革命精神演绎的淋漓尽致。诠释了其投身革命事业的一生。

8、佟丽娅

佟丽娅大家都很熟悉了，前不久她离婚的瓜又吸引了不少吃瓜群众。佟丽娅不仅是一名优秀的演员，近些年更跨界主持，登上了春晚的舞台，有着很高的人气以及国民度。此次佟丽娅颠覆以往形象，以短发造型演绎了一名爱国如家的女生形象——秦子衿。丫丫表示为了随时进入角色，她在片场一直单曲循环《歌唱祖国》来保持热血激昂的状态。相信一定能为该剧增添不少亮点。