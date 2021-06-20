娱乐圈是一个从来不缺乏美女的地方，很多女明星年轻时长得真是漂亮，但是随着年龄的增长，她们的身材或者是容貌都会发生变化，好好的女神会变成大妈模样，曾经的女神风采不再。那么娱乐圈究竟有哪些明星从女神变成了大妈呢？一起来盘点一下吧。

1、白百何

近期出现在某红毯之上的白百何可是吓了人一大跳，一身粉色的连衣裙让她整个人看起来特别的臃肿，完全没有之前的气质。曾经也是圈内的女神，如今这个样子真的是被人吐槽是变成胖成大妈了。

2、高圆圆

高圆圆在生完孩子复出之后，大家发现她脸上的皱纹明显多了。要知道高圆圆的颜值真的是特别高，但是脸上皱纹多了之后颜值下降的特别厉害，给人一种老了很多岁的感觉，难道女神真的要变成大妈了吗？

3、李湘

李湘年轻时也是美女一枚，身材好，长得也漂亮。但是结婚生女之后李湘便不再管理自己的身材，胖起来的李湘看起来真的是跟大妈很像，形象跟年轻时完全没法比。

4、张惠妹

张惠妹年轻时身材火辣，颜值也不差，看上去简直就是辣妹一位，舞台上更是特别的活跃。但是后来的张惠妹也放弃了身材管理，一度胖的厉害，胖起来的张惠妹没有了之前辣妹的形象，倒是看起来像是一位胖胖的大妈。

5、陈红

陈红年轻时的颜值可以说是碾压一片，真的是美的不可方物。但是随着年纪的增长，陈红似乎不怎么在乎保养，身材变形不说，脸上皱纹很多，完全没有了之前女神的样子，老得特别快。

6、瞿颖

瞿颖曾经是一位模特儿，后来做了演员，无论是身材还是颜值都是杠杠的。但是如今的瞿颖身材发福的厉害，年纪也大了，一点星味都没有了，走到路上还以为是哪里来的大妈呢。

7、沈傲君

曾经红极一时的沈傲君也是圈内的女神级人物，长得漂亮还出演过很多影视剧。但是近几年她的作品并不多，却被人拍到身材发福，颜值下跌，看上去跟素人大妈一样。

8、周海媚

周海媚年轻时真的是特别漂亮，但是说实话他在上了年纪之后颜值下降了很多。尤其是古装扮相，跟年轻时根本没法比。对比一下她年轻时的照片，真的就是少女与大妈的既视感。