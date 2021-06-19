说起污点艺人，可能很多人第一个想起的就是柯震东和房祖名了，而就在昨日，柯震东和房祖名居然合体开起了直播，公开道歉并对他们彼时的行为忏悔，还表示“我们会要做更好的示范”。面对他们的道歉，很多网友并不买账，觉得他们在直播间里面的道歉简直太没有诚意了，并让他们不要出来曝光了。

说起柯震东和房祖名，想必大多数人都知道他们吧！柯震东拍过《那些年我们一起追的女孩》、《小时代》等，和很多明星都有过合作，本来可以说是前途无量，但是他却被发现了吸毒，也因为吸毒事件，他被拘留了14天，因此也断送了自己的娱乐生涯，不过他个人还是很想复出的。

而柯震东的第一次吸毒就是在房祖名家里，房祖名已有8年吸毒史，首次吸毒地点在荷兰。在曝出房祖名吸毒事件之后，他的父亲成龙也替自己的儿子进行了公开道歉。也因为他是成龙的儿子，因此这次的事件不仅让他身败名裂，就连父亲成龙也受到了不少的影响。因为成龙自己是中国戒毒大使，而他的儿子却打了他的脸，就算后悔公开道歉了，也挽回不了局面。

而这次两人时隔7年后直播一起道歉，也是有目的的。前一阵，柯震东主演的电影《寻找》入围了本届戛纳电影节，也因为如此，他在直播中才泪流满面，并表示：已经有七年没有这么多人对我说生日快乐了，想必也是想因此而博取一些关注，才可以让自己复出。

而房祖名始终让人觉得他有点嬉皮笑脸，虽然他表露出富二代的忧伤，但是让人觉得他没有柯震东那么诚恳，而他也因为自己是富二代和星二代的原因，没有那么容易好复出。

现在娱乐圈里面对污点艺人也越来越抵制了，像之前郑爽事件也导致郑爽被封杀。而像房祖名和柯震东这样的污点艺人，在人品上就让人有所质疑了，因此他们这样的污点艺人想要复出也是比较困难的了，就算是经过了道歉，也很难受到大众的原谅。

有网友表示，如果对这些吸毒的污点艺人原谅，那就是对刑警人员的不尊重。其实作为明星，应该珍惜自己的羽毛，如果因为道德败坏以及触犯了法律，想要再复出也不是那么容易的了。



