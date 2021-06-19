加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,109,703
  • 关注人气：209,321
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

(2021-06-19 13:26:38)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

就在王思聪与孙一宁的瓜刚告一段落，“成龙退出林凤娇全资持股公司”的瓜又冲上了热搜。据天眼查APP显示。近日，成龙在内地的两家公司接连发生工商变更，陈港生（成龙）退出，新增廖柔雯。

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

天眼查APP显示，成龙在中国内地名下有两家公司，均由其妻子林凤娇持股。这两家公司分别是注册资本500万的艺房紫（北京）文化传播有限公司与200万的北京中泰龙威房地产咨询有限公司，成龙均任监事一职。而近日成龙退出2家公司的消息引发热议，网友纷纷猜测，难道是婚姻生变？

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

大家都知道，成龙是娱乐圈的大哥大，且收入非常可观，仅2015年到2020年，这六年时间，成龙累计收入高达20亿。2020年全球收入最高男演员TOP榜单中，成龙以2.6亿人民币位列第十位，也是上榜的唯一中国人。妻子林凤娇是可与林青霞比肩的大美女。成龙与林凤娇结婚39年，两人感情一直很好，在经历吴绮莉风波后，成龙更是对林凤娇信任有加，将财政大权都交由妻子管理。虽然2人聚少离多，成龙也是绯闻不断，但林凤娇却一直在背后默默支持他。

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

一般夫妻双方有了财产变动大多因为感情生变，就有爆料，2人已经一年未曾同框出现了。难道39年婚姻也要晚节不保了吗？回忆起前不久盖茨离婚，不得不让人心生疑窦。

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

笔者认为，婚变的可能性不大。当年小龙女事件掀起惊涛骇浪，林凤娇都能坚定地站在成龙身边，可见林凤娇是一个识大体，顾大局的女人，二人经历这么多年的婚姻，夫妻感情深厚，早已形同一体，并且育有一子。无论是从感情还是利益角度考虑，在这个年纪发生婚变的可能性并不大。

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

也有网友猜测，随着年龄的增长，成龙也有了退休的计划与打算，所以逐渐将一些需要操心的事儿交由别人办理，自己享受清闲生活。

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

还有一种推测：受郑爽阴阳合同偷税漏税事件的影响，不少明星接连注销的工作室。成龙也闻到一些风声，所以由此举动。当然，这只是网友的猜测，并不一定成龙的公司就一定涉嫌偷税漏税。

揭秘：成龙退出林凤娇全资持股公司，背后到底隐藏了什么玄机？

当然，这都只是个人的意见和网友的推测并没有实锤，也许这只是一次简单的家庭财产分配，并没有那么多深层原因。希望广大网友能够在吃瓜的同时也保持一份理智，不要随风造谣。虽然前有盖茨婚变，但还是希望成龙大哥与林凤娇可以生活美满。

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇老戏骨张晨光直播卖货被网友骂哭！明星赚快钱被骂到底值不值？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有