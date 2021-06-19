就在王思聪与孙一宁的瓜刚告一段落，“成龙退出林凤娇全资持股公司”的瓜又冲上了热搜。据天眼查APP显示。近日，成龙在内地的两家公司接连发生工商变更，陈港生（成龙）退出，新增廖柔雯。

天眼查APP显示，成龙在中国内地名下有两家公司，均由其妻子林凤娇持股。这两家公司分别是注册资本500万的艺房紫（北京）文化传播有限公司与200万的北京中泰龙威房地产咨询有限公司，成龙均任监事一职。而近日成龙退出2家公司的消息引发热议，网友纷纷猜测，难道是婚姻生变？

大家都知道，成龙是娱乐圈的大哥大，且收入非常可观，仅2015年到2020年，这六年时间，成龙累计收入高达20亿。2020年全球收入最高男演员TOP榜单中，成龙以2.6亿人民币位列第十位，也是上榜的唯一中国人。妻子林凤娇是可与林青霞比肩的大美女。成龙与林凤娇结婚39年，两人感情一直很好，在经历吴绮莉风波后，成龙更是对林凤娇信任有加，将财政大权都交由妻子管理。虽然2人聚少离多，成龙也是绯闻不断，但林凤娇却一直在背后默默支持他。

一般夫妻双方有了财产变动大多因为感情生变，就有爆料，2人已经一年未曾同框出现了。难道39年婚姻也要晚节不保了吗？回忆起前不久盖茨离婚，不得不让人心生疑窦。

笔者认为，婚变的可能性不大。当年小龙女事件掀起惊涛骇浪，林凤娇都能坚定地站在成龙身边，可见林凤娇是一个识大体，顾大局的女人，二人经历这么多年的婚姻，夫妻感情深厚，早已形同一体，并且育有一子。无论是从感情还是利益角度考虑，在这个年纪发生婚变的可能性并不大。

也有网友猜测，随着年龄的增长，成龙也有了退休的计划与打算，所以逐渐将一些需要操心的事儿交由别人办理，自己享受清闲生活。

还有一种推测：受郑爽阴阳合同偷税漏税事件的影响，不少明星接连注销的工作室。成龙也闻到一些风声，所以由此举动。当然，这只是网友的猜测，并不一定成龙的公司就一定涉嫌偷税漏税。

当然，这都只是个人的意见和网友的推测并没有实锤，也许这只是一次简单的家庭财产分配，并没有那么多深层原因。希望广大网友能够在吃瓜的同时也保持一份理智，不要随风造谣。虽然前有盖茨婚变，但还是希望成龙大哥与林凤娇可以生活美满。