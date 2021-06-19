随着直播带货的兴起，很多明星也纷纷开始了直播卖货，就连老戏骨张晨光在近日也开始了直播卖货，不过他的经历却有点让人心塞。在直播过程中，弹幕一直在说他为什么不去好好拍戏，甚至还有人质疑他卖假酒。

面对这样的场景，老戏骨张晨光的眼眶立即红了，而且情绪也变得特别低落，在之后，张晨光还情绪激动的把脸背过镜头，似乎并不愿意再面对镜头。不得不说看到这样的场景，还真让人感觉到有点难过呢。

说到张晨光，想必很多人都知道他并且看过他演的戏吧，他是《那年花开月正圆》里孙俪的公公，《都挺好》里姚晨的老板，《流金岁月》里刘诗诗的爸爸， 演技可以说是相当出色，可以说是“金牌配角”了。因此这样的老戏骨出来直播，大家的意见才会这么大。

不过说实话，现在明星直播已经成为了常事，像刘涛以及黄圣依等明星也是经常出现在直播间里面的，而她们直播却没有听到那么大的反对声，因此评论区里也有网友说道：现在哪个明星还不带点货了？欺负一个老人有意思吗？

现在明星可以说是相当多，甚至有很多明星处于无戏可拍的地步，而这个时候直播也就成为他们赚钱的一个途径，而且直播也来钱快，因此也可以理解很多明星为什么跑去直播啦！

不过虽然如此，但是老戏骨并不像年轻演员们，见惯了观众的毒舌，所以一时间肯定招架不住，而张晨光在直播中如此难堪，也就代表着他还有艺德。现在很多流量明星的片酬很高，剧组为了能够让戏拍下去，也只能压缩老演员的片酬，很多老演员的片酬其实并不高，而他们选择直播这种方式，也是一种工作，没什么不好理解的。

其实明星直播也有很多翻车事件，很多明星因为卖假货而被消费者抵制，像之前潘长江与谢孟伟两人之间闹出的“潘嘎之交”潘长江本人维系了多年的好口碑，更是一夜之间坍塌，沦为了广大网友的笑柄。还有主持人李湘在直播中的零销售额更是让人唏嘘不已，还有杨坤在带货时被质疑是刷单造假，也很影响他的形象。不过这些翻车事件，也是当事人自己的个人行为，因此翻车了也没有什么好抱怨的。

其实明星赚快钱，有得就有失，直播带货赚快钱，是对人气和声誉的透支，如果因为自己的品德问题而导致翻车，也只能说是咎由自取。不过直播来钱快，对于没戏可拍的明星来说还是挺值的，你又怎么看呢？