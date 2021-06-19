加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,109,703
  • 关注人气：209,321
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

(2021-06-19 12:00:26)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

昔日的宅男女神周韦彤大家还记得吗？娱乐圈有不少因性感而出名的女星，周韦彤便是其中的佼佼者。

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

近日，网上曝光了一组周韦彤健身的照片，素面朝天的她正在努力地练习瑜伽动作。虽然已经39岁，但是仍旧单身。照片中的周韦彤身材苗条，皮肤白皙，状态还是很不错的哦。当年的宅男女神一度消失在了观众的视野中，但这组照片又引发了网友的关注。

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

周韦彤是模特出身，2004年，周韦彤因出演《夏日里的春天》正式进入演艺圈，凭借其貌美修长的好身材，清纯的气质，被贴上性感妩媚的标签儿，出演的角色也多以性感为主。因拍摄性感写真，在综艺中大秀性感身材圈了不少热度，被称为宅男女神。

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

走红之后，周韦彤一度消失在公众视野，据传是因为恋情失败而抑郁，无法继续工作下去。在一次直播中，周韦彤也自曝曾因与一位一线男歌星恋爱遭到感情欺骗。有网友有爆料说，这位一线男歌星，是《好声音》的导师杨坤。但是周韦彤立刻发声明否认了传闻，这位男歌星到底是谁，至今没有公开。

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

近些年，周韦彤转战短视频。在视频中，周韦彤虽容颜不若往昔，但身材仍旧值得称赞。但是也有不少网友吐槽：昔日女神身材比往日圆润了不少，脸也胖了，远不如往日好看，也没有了往日的灵动。

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

不久前，网上也爆出了一组周韦彤走穴商演的视频。视频中，周韦彤与两位男舞伴在台上又唱又跳，非常卖力，很是敬业，但是从商演的环境来看，布局非常简陋，台下观众更是寥寥无几，显得有些寒酸和悲惨。就有网友质疑到，周韦彤是不是缺钱了，才不得不接这样的商演。虽然说，昔日的明星沦落至此是有些跌价，但事实上周韦彤过得还是不错的。

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

前段时间，周伟彤就晒出了一张自己与豪车同框的照片，据了解，这辆豪车是进口车，价格高达179万，而且周韦彤还拥有另一辆豪车。前段时间，周伟彤在于豪车同框的照片中大秀美腿。从车标看出这辆车也价值不菲，高达184万。可见，周韦彤的私生活还是非常优越与滋润的。

39岁宅男女神周韦彤近照曝光，身材圆润长腿吸睛，如今却还是单身

据说，近些年周韦彤也在积极努力复出，只是纸醉金迷的娱乐圈向来是长江后浪推前浪，周韦彤的复出之路怕是要几多艰辛了。不过偶尔做做直播，接点商演，日子也过得很是滋润了。也祝福女神能早日找到真命天子。

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点年过半百却不服老的八大女星，有的越活越年轻，有的变成整容脸
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有