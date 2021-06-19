昔日的宅男女神周韦彤大家还记得吗？娱乐圈有不少因性感而出名的女星，周韦彤便是其中的佼佼者。

近日，网上曝光了一组周韦彤健身的照片，素面朝天的她正在努力地练习瑜伽动作。虽然已经39岁，但是仍旧单身。照片中的周韦彤身材苗条，皮肤白皙，状态还是很不错的哦。当年的宅男女神一度消失在了观众的视野中，但这组照片又引发了网友的关注。

周韦彤是模特出身，2004年，周韦彤因出演《夏日里的春天》正式进入演艺圈，凭借其貌美修长的好身材，清纯的气质，被贴上性感妩媚的标签儿，出演的角色也多以性感为主。因拍摄性感写真，在综艺中大秀性感身材圈了不少热度，被称为宅男女神。

走红之后，周韦彤一度消失在公众视野，据传是因为恋情失败而抑郁，无法继续工作下去。在一次直播中，周韦彤也自曝曾因与一位一线男歌星恋爱遭到感情欺骗。有网友有爆料说，这位一线男歌星，是《好声音》的导师杨坤。但是周韦彤立刻发声明否认了传闻，这位男歌星到底是谁，至今没有公开。

近些年，周韦彤转战短视频。在视频中，周韦彤虽容颜不若往昔，但身材仍旧值得称赞。但是也有不少网友吐槽：昔日女神身材比往日圆润了不少，脸也胖了，远不如往日好看，也没有了往日的灵动。

不久前，网上也爆出了一组周韦彤走穴商演的视频。视频中，周韦彤与两位男舞伴在台上又唱又跳，非常卖力，很是敬业，但是从商演的环境来看，布局非常简陋，台下观众更是寥寥无几，显得有些寒酸和悲惨。就有网友质疑到，周韦彤是不是缺钱了，才不得不接这样的商演。虽然说，昔日的明星沦落至此是有些跌价，但事实上周韦彤过得还是不错的。

前段时间，周伟彤就晒出了一张自己与豪车同框的照片，据了解，这辆豪车是进口车，价格高达179万，而且周韦彤还拥有另一辆豪车。前段时间，周伟彤在于豪车同框的照片中大秀美腿。从车标看出这辆车也价值不菲，高达184万。可见，周韦彤的私生活还是非常优越与滋润的。

据说，近些年周韦彤也在积极努力复出，只是纸醉金迷的娱乐圈向来是长江后浪推前浪，周韦彤的复出之路怕是要几多艰辛了。不过偶尔做做直播，接点商演，日子也过得很是滋润了。也祝福女神能早日找到真命天子。