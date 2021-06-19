青春易逝，容颜易老，光鲜亮丽的明星也会慢慢老去，女明星对于年龄问题一直是大忌，有些女星通过整容虽然已年过半百还在电视里扮18岁少女，有些却通过健身养生让自己越活越年轻，让我们来盘点一下都有谁吧？

1、刘嘉玲

虽然出生在内地但是却在香港出道出名的刘嘉玲年轻时期也是美得无可方物，要知道她可是最终拿下梁朝伟的女人，虽然已经年过半百但是她每天坚持健身锻炼，更是有网友经常偶遇她跑步，从她发的近照来看真是越活越年轻啦。

2、关之琳

关之琳年轻的时候那可是凭借自己一张脸虏获一众香港富商大佬的，早年更是自爆为了出名当过小三情妇，如今58岁的她已经年老色衰，想用整容挽回颜值但是从之前流出的一张她与朋友的合照来看，网友大呼认不出来，甚至感叹关之琳已经变成假笑女星了么？

3、萧蔷

曾经的萧蔷刚出道便被评为“台湾第一美女”，是众人心中的女神，不过近照来看53岁的萧蔷虽然化妆后显得皮肤依旧白皙光滑，但是面部有些僵硬，法令纹明显，笑起来很不自然，十分具有违和感，几乎让人认不出，甚至有网友说她越看越像蔡明。

4、赵雅芝

赵雅芝一直是大众所熟知的不老女神了 ，已经年过半百的赵雅芝虽然没有当年幼嫩的肌肤，但是这位女神的气质依然存在，她也一直坚持自己不服老的精神，时刻保养自己。不仅坚持早睡早起，健身锻炼，在饮食方面也是相当注重，大家看看微博上赵雅芝刚发布的照片真的看不出岁月的痕迹呀。

5、潘迎紫

刚出道的潘迎紫凭借娇俏可爱的外形和水汪汪的大眼睛吸引无数粉丝。现如今，已经迈入七十岁大关的潘迎紫却完全不认为自己老了，不仅在微博上称呼自己为“娃娃”，而且为了维持年轻美貌，更是把自己变成一个整容脸，如今的潘迎紫面部僵硬，像是一个蜡像假人，被网友吐槽。

6、刘晓庆

刘晓庆凭借《小花》《瞧这一家子》在上世纪八十年代成功打出知名度，年轻时是无数人心目中的女神，如今刘晓庆已经六十多岁了，可是她拥有一颗非常执着的少女心，刘晓庆自信地表示，自己还很年轻，是属于不会老的类型，所以不会受到外貌问题的困扰。瞧瞧和范冰冰合照也丝毫不输的样貌真的很佩服了

7、周慧敏

周慧敏刚出道的时候真的惊为天人，在当时没有化妆美颜的她随便一张照片都能让人为之倾倒，当然如今已经年过半百的她状态依旧火热，2019年的演唱会颜值依旧叫人惊讶，她的脸上丝毫找不到岁月的痕迹，干净细腻的容颜一如当年的“玉女”风范!

8、张曼玉

张曼玉年轻时候的颜值可是非常能打的，她影视方面的成就无人能敌，不过因为梁朝伟她和刘嘉玲做了情敌十多年，最终以失败告终。如今五十多岁的她骨瘦如柴，被外籍男友欺骗炒股亏损八亿，如今的她已经看不出当初女神的模样，网友纷纷表示怪不得梁朝伟会最终选择刘嘉玲呢？