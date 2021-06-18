继《觉醒年代》之后，又一部主旋律的红色经典剧大剧《大决战》即将在中央电视台闪亮登场，这是在建党百周年之际的又一重磅消息，引发了网友的关注和热切期盼。

作为建党百年的献礼之作，《大决战》以著名的三大战役为主要线索，展现了从抗日战争胜利到新中国成立的四年时间里我党在战略、战术和战斗层面的关键博弈，演员阵容豪华，高度还原历史。导演高希希也很让人期待。他的作品《历史的天空》、《幸福像花儿一样》、《新上海滩》都深受观众喜爱，获奖无数。观众纷纷惊呼：熬夜也要追啊。

日前《大决战》公布了一则全阵容海报，相继公布了角色单人海报，看后让人忍不住感叹这阵容真的是绝了啊。

刚刚斩获本届上海电视节最佳男演员奖的于和伟饰演一个重要角色，《大决战》也将是他问鼎白玉兰奖后播出的首部作品。 在日前非常火的《觉醒年代》里，于和伟饰演的陈独秀备受认可，也有观众质疑于和伟与林彪在形象上有些不符，但于和伟对历史人物的驾驭能力早已毋庸讳言，毕竟影帝不是白拿的，从陈独秀到林彪的转换可谓是看点满满，让我们一起期待吧。

蒋介石由老戏骨王劲松出演，这已经是他第二次出演蒋介石了。刚刚收官的《光荣与梦想》中，他饰演的蒋介石大受认可。此次二次饰演蒋介石，为了在视觉上呈现更为契合，王劲松在妆容，神态方面都格外下工夫，海报放出后，很多网友直呼：“太像了”。

对于重大革命历史题材电视剧来说，主要人物既要形似也要神似，是对演员的一大挑战。而此次的毛泽东仍旧由老戏骨唐国强出演。众所周知，唐国强曾多次出演毛泽东，是毛泽东专业户，他饰演的毛泽东形神兼备。此次出演又将有哪些新的突破呢？

实力派女演员刘涛将首次饰演宋美龄。刘涛曾经在《琅琊榜》与《欢乐颂》有精彩表现，她饰演的多是实力与智慧并存的大女人形象，与宋美龄还是有些差距，此次能否成功饰演宋美龄呢？对刘涛是个挑战，也是看点满满啊。

我党的其他几位主要领导人周恩来、刘少奇、任弼时、朱德、彭德怀将分别由刘劲、郭连义、王健、王伍福、姚居德饰演，也都是众所周知的老戏骨了。而饰演邓小平、陈毅分别是卢奇和谷伟。卢奇和谷伟也分别多次饰演过邓小平和陈毅，表演也是非常深入人心的。

除了一众老戏骨外，导演高希希也启用了一批中青年演员。比如张云龙饰演的林稚文、陈都灵饰演的张婉心、邵兵饰演的陈赓、王挺饰演的韩先楚、王亚楠饰演的刘亚楼、李健饰演的朱瑞、陈月末饰演的房天静、鲍大志饰演的黄克诚、苏青饰演的王翠云。

可见，《大决战》既有大人物的纵横捭阖，也有小人物的家国故事，生动演绎了特定历史时期的众生相，非常值得期待。