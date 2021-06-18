近几年很多明星去搞直播带货，薇娅、李佳琦的直播间也时常有明星。不过事情都有两面性，直播带货来钱快，但也有可能翻车。谢孟伟曾因直播卖假酒翻车，叶一茜等明星曾被曝带不动货。但在利益的驱动下，一些老艺术家也加入了直播带货的行列。

6月16日，天津相声演员杨议出现在某酒水带货的直播间，当天直播间卖的除了酒水外，还有杨议的爸爸杨少华的书法作品。直播的时候，杨议身旁还有一位美女助理。杨议看上去略显疲惫，直播期间还打哈欠了。

杨少华父子都是知名相声表演艺术家，杨议还演过《杨光的快乐生活》、《最美逆行者》等影视剧，或许他没有郭德纲火，但是他在天津却是很有名气的相声演员。杨议还上过2021年的央视元宵晚会。

59岁的杨议去直播卖酒了，网友们怎么看呢？一些网友表示担心。老艺术家潘长江也是在搞直播带货，网上还有报道称潘长江某个月直播收入上千万。但是钱是挣到了，潘长江的口碑却可以说是急转直下，被曝疑似卖假酒，被嘲为了挣钱连艺术家的脸都丢了。

潘长江劝谢孟伟不去直播带货，说网络的水太深，但他自己却去搞直播带货的事也被网友们反复拿出来说。老艺术家挣钱的机会可能没有当红明星多，他们挣钱也不容易，但理解归理解，大多数网友还是觉得艺术家还是应该保留自己的体面。

很多网友吐槽潘长江，表示对他感到失望。许多网友担心杨议搞了直播后，以后会继续带货挣快钱，长期下去他会否步潘长江后尘。郭德纲就禁止德云社的相声演员私自搞直播。杨议有自己的私人美术馆，他还有豪宅，他的经济条件还是很宽裕的。许多希望他不要为了挣快钱去从事直播卖酒。