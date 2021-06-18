近期，多部百年献礼剧接连开播，有的剧更是未播先火。高希希执导的《大决战》虽然还没有正式定档，但是很多观众对这部剧却很是期待。《大决战》的演员阵容很强大，唐国强、刘劲、王劲松、于和伟等实力派演员都有参演这部剧。

《大决战》这部剧中还隐藏着一位星二代呢，他就是陈宝国的儿子陈月末。但是看了这部剧的宣传海报后发现陈月末改名了，他如今可是叫陈奕丞啊！陈月末在《大决战》中饰演房天静。陈月末穿上军装看上去精神抖擞。

陈宝国是国家一级演员，但是快38岁的陈月末却不怎么红。陈月末的母亲赵奎娥也是一位实力派演员，获得过飞天奖最佳女配角奖等奖项。陈月末从小到国外留学，28岁才学成归国。网上有报道称其实起初陈宝国并不希望儿子进入演艺圈。

不过儿子选择演戏这条路后，陈宝国还是给予了儿子不少支持。陈月末不是科班出身的演员，陈宝国还曾亲自教儿子表演。陈宝国父子合演过《老中医》、《老酒馆》、《正者无敌》等影视剧，其中陈月末的母亲也参演了《正者无敌》这部剧。

陈月末的作品并不少，遗憾的是一直没红。一些网友甚至吐槽他是捧不红的星二代。面对被比较，陈月末曾表示他以父亲为荣。陈月末改名为陈奕丞，网友们怎么看呢？娱乐圈改名的明星很多，一些网友觉得陈月末可能是想转运吧，或许改名后能走好运。也有网友吐槽这个名字没什么新意，不知道的还以为是陈奕迅的弟弟呢 ？

陈月末的气质挺适合演正剧的。陈月末快38岁了，但他还未婚。陈月末和张檬传过绯闻，不过陈月末没有承认过这段绯闻恋情。网上有报道称陈宝国很关心儿子的感情生活，希望他早日找到合适的对象成家。希望陈月末未来能发展得更好，你喜欢他吗？



