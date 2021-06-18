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13岁童星被尔冬升怒斥耍大牌，她会不会成为下一个林妙可？

(2021-06-18 09:08:38)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

意识地想到各种明星，但娱乐圈显然不仅仅有明星，还有让许多明星们趋之若鹜的导演们。当然了，这里说的导演都是有一定实力的大导演，由于他们的才华和资源，把一些明星捧火也就是分分钟的事情，比如今天要说的导演尔冬升，也许有的人没听过这个名字，但提起《新不了情》大家一定非常熟悉吧，而它便是尔冬升导演的代表作，由此可见他的实力也是非常强的。

13岁童星被尔冬升怒斥耍大牌，她会不会成为下一个林妙可？

一部《新不了情》已经决定了尔冬升在导演界的地位，何况他还有《枪王之王》、《我是路人甲》等多部口碑非常好的作品，正是这些作品让许多明星十分眼红，他们都希望能参演到尔冬升的下一部作品中，但尔冬升的最新作品《海的尽头是草原》早已开拍，而且演员也都定下来了，本以为这部电影能顺风顺水地拍完，没想到拍着拍着，竟然还把导演尔冬升拍怒了。

13岁童星被尔冬升怒斥耍大牌，她会不会成为下一个林妙可？

13岁童星被尔冬升怒斥耍大牌，她会不会成为下一个林妙可？

事情的起因是尔冬升正指导13岁的童星艾米拍重头戏，可是戏还没拍完，小童星便被经纪公司强行带走了，气得尔冬升导演血压都彪到了198，而他更是直接在微博上怒斥该经纪公司的行为，从他发的微博图片中能看出来确实气得不轻。看着63岁的尔冬升生气却又无可奈何的样子，许多网友大呼心疼的同时也忍不住骂起了艾米，当然更多的人则好奇为什么一个13岁的小演员为何如此耍大牌？

13岁童星被尔冬升怒斥耍大牌，她会不会成为下一个林妙可？

对于艾米，网友们完全没有口下留情，但是尔冬升导演自己却并没有怪她，反而重新发了一条微博称是艾米的父母没有选择好经纪公司，才闹出了这样的事情，不过他也没有办法解决，只等着投资公司解决，所以就目前而言，这件事仍然悬而未决，毕竟如果经纪公司不放人，那这部戏只能算是个半成品。

13岁童星被尔冬升怒斥耍大牌，她会不会成为下一个林妙可？

说起艾米，许多人可能会直呼没听过，但她确实是个名副其实的童星。2008年出生的她从六岁起就出演了第一部作品《童图》，到现在为止已经有了十几部作品，再加上她本身长相甜美，要是一直这么扎实地演下去，可以说是前途不可限量。当然了，看过她小时候照片的网友们也有不少为她感到担心的，毕竟从小十分甜美漂亮的她，现在已然变了样子，这不禁让人担心她会和林妙可一样，长大后就成为销声匿迹的路人甲了。

13岁童星被尔冬升怒斥耍大牌，她会不会成为下一个林妙可？

虽然网友们的担心不无道理，但艾米和林妙可也有许多不同的地方，首先就在于她一直出演各种电影、电视剧，虽然颜值有所下滑，但演技与经验却在不断提升，只要继续努力，绝不会像林妙可那样泯然众人矣，现在只希望她能早日回到片场，将这次的风波主动平息吧！

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