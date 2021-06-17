近些年来，直播行业非常火爆，而其中衍生出来一个职业就是直播带货。去年，受疫情的影响，线上购物越发火爆，众多的明星将目光投入了直播带货，这不仅能够增加自己的曝光度，而且也是个捞金的好去处。虽然很多明星带货业务不如网红，但凭借着自身的人气影响力，众多明星纷纷下海，我们就来盘点来内地直播带货的八大港台明星，看看都有谁？

1、张庭

说起直播带货，大家首先想到的港台明星是张婷。据了解，张庭的抖音首秀高达1.35亿元，被称为是抖音一姐。张庭虽然是明星，但是她有着过人的经商能力，他创办微商品牌，紧随潮流开始直播带货，并且做的非常成功。张庭夫妇在上海拥有价值近2亿的豪华住宅，并且名下有许多不动产投资，被认为是从演员转型的最成功的一位。

2、佘诗曼

佘诗曼自出道以来塑造了很多经典的角色。《延禧攻略》以及《燕云台》的热播也为她带来了很高的热度。去年6月17日，佘诗曼在其抖音个人号开启了直播带货首秀，5个小时创造了862.6万的带货业绩。据了解，她不仅在抖音开播，还成为了拼多多力捧的明星主播。

3、阿娇

去年，阿娇离婚的新闻闹得沸沸扬扬，但显然女神并没有受到什么影响，阿娇现身某网红直播间开始带货，笑意盎然。只是发福的身材却有损女神形象，网友纷纷热议。

4、古天乐

男神古天乐也加入了直播的行列，去年年底，他来到了薇娅的直播间促销身体护理品牌产品，最搞笑的是他居然穿着浴袍上镜，造型引起了网友的热议。古天乐在直播中搞笑卖萌，还做起了粤语老师教网友们发音。不少网友表示，没想到古天乐是一个这么幽默的人。

5、曾志伟

作为一个61岁的香港明星，曾志伟也加入了直播带货的行列。在四个月的时间内，曾志伟在抖音号上发布了47部原创视频作品。得到了213.8万粉丝的支持。曾志伟还表示很享受直播带货，喜欢与网友互动，希望能够经过聊天的互动，介绍一些好的东西给大家，也分享一些自己的生活与快乐。

6、罗嘉良

三届视帝的罗嘉良，大家一定很熟悉。《天地豪情》、《创世纪》和《流金岁月》等电视剧至今为人们津津乐道。虽然近些年罗嘉良事业上没啥作品，但一家三口倒是其乐融融。如今快60岁的罗嘉良有一个可爱的女儿。为养家糊口他也加入了直播带货的行列。他在抖音的直播首秀力邀大狼狗郑建鹏&言真夫妇，在视频中还原了昔日经典角色还满足粉丝的点唱要求，但成绩却不如很多头部网红。有不少网友感慨：昔日的大明星太掉价了。

7、陈浩民

陈浩民也是大家非常熟悉的港台明星了。最让大家津津乐道的除了他扮演的角色，更多的是他的家庭生活。拥有四个可爱的孩子虽然让人羡慕，但是这种经济压力也不是一般人能够承受的。为捞金陈浩民也加入了直播行列，并且还翻了车。在为某品牌红酒直播带货时，一开始售价高达5000多元，最后降到19.9元，美其名曰回馈粉丝。网友们心生疑窦，并嘲讽到：“你咋不直接送钱呢？”

8、王祖蓝

作为搞笑艺人，王祖蓝在带货时可谓是套路满满。在苏宁易购超级买手直播间带货时，王祖蓝全程拿个计算题，算个不停，让观众直观的感受到价格的优惠。在他的计算器带货下，金条上架仅仅三分钟，销售额就破了1200万。而且王祖蓝的表情也非常搞笑，分分钟笑哭观众。