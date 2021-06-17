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同样是保送清华大学，蒋方舟和章泽天的差距有多大？

(2021-06-17 14:45:58)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

奶茶妹妹章泽天虽然不是娱乐明星，但是她的热度不输当红女星。章泽天不仅有美貌，名气，财富还有高学历。2011年的时候章泽天是被保送到清华大学就读的。而才女作家蒋方舟是被清华大学破格录取的。蒋方舟也是颇有话题度的人，大众有时就会拿她和章泽天做比较。

同样是保送清华大学，蒋方舟和章泽天的差距有多大？

章泽天在未婚前就走红网络了，大学毕业后她嫁了商界大佬刘强东，并和刘强东生有一女。章泽天和刘强东有21岁的年龄差，又是嫁富商，又是忘年恋，章泽天的婚姻自然不缺关注度。章泽天才28岁，但她的身价超千亿。

同样是保送清华大学，蒋方舟和章泽天的差距有多大？

去年章泽天曾在新财富500富人榜中被评为最年轻女富豪。虽然刘强东婚内出轨的事情曾闹得沸沸扬扬，很多网友表示心疼章泽天，但是章泽天并没有因此离开他。章泽天和刘强东也撒过狗粮，秀过恩爱的。

同样是保送清华大学，蒋方舟和章泽天的差距有多大？

清华大学107年校庆的时候，刘强东和章泽天曾给清华大学捐款2亿。能够给母校捐出这么多钱，许多网友觉得章泽天懂得感恩，没有辜负母校的栽培。一直努力提升自己，没有什么负面绯闻，章泽天的口碑还是不错的。

同样是保送清华大学，蒋方舟和章泽天的差距有多大？

而蒋方舟倒是多次被热议，甚至还被一些网友骂。蒋方舟曾质疑迪丽热巴的人设，近段时间她的新书《东京一年》更是引发热议。蒋方舟接受了日本某交流基金每月2万元的资助，到东京生活了一年。她这本书中诸如75度角等内容引发热议。

同样是保送清华大学，蒋方舟和章泽天的差距有多大？

大众如何评价蒋方舟到日本交流以及《东京一年》这本书呢？一些网友吐槽这是读书人“弯腰捡钱”，而《东京一年》书中的一些内容被嘲矫情。31岁的蒋方舟甚至被吐槽是“泯然众人矣”，靠以前积累的名气上综艺挣钱。网上还有关于为什么蒋方舟不讨喜的讨论。

同样是保送清华大学，蒋方舟和章泽天的差距有多大？

网上还有网友喊话蒋方舟要注意自己的言行举止，不要给母校抹黑。蒋方舟曾自曝长得丑，处于被挑选的状态。如今31岁的蒋方舟疑似还单身。蒋方舟和章泽天都毕业于清华大学，两人又都是年少成名，但如今她们的差距真的很大。


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