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盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

(2021-06-17 10:37:31)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的女明星们除了有张高颜值的脸蛋，身材也是很重要的。现如今都流行沙漏身材，小蛮腰，身材凹凸有致的确非常的迷人。娱乐圈拥有沙漏身材的女明星还真是不少，身材好、颜值高的她们自然是受欢迎，这样的女明星都有谁呢？赶紧一起来盘点一下吧。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

1、古力娜扎

最近，女明星古力娜扎放出自己跳舞的照片，照片中的她穿着粉色半透明的针织衫翩翩起舞，好身材可以说是充分的展露了出来。网友们感叹：这是典型的沙漏身材呀。这样好的身材加上混血感特别强的脸蛋，怪不得古力娜扎那么的迷人。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

2、迪丽热巴

娱乐圈另外一位新疆美女迪丽热巴也拥有一副沙漏身材。迪丽热巴的身材凹凸有致，个子高挑，加上带有异域风情的那张高颜值的脸，难怪大家都那么喜欢她，的确是个大美女。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

3、宋轶

要说圈内腰细的特别好看的女明星，宋轶算是其中一个。宋轶的细腰让她撑起了好看的沙漏身材。这样的身材穿旗袍是最好看的。所以宋轶所出演的影视剧角色，穿旗袍的角色都是最让人印象深刻的。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

4、吉娜

钢琴家郎朗的妻子吉娜如今在娱乐圈发展的也不错，频频上综艺节目，热度不输当红小花旦。除了因为他是郎朗的妻子以外，吉娜的颜值与身材给她在娱乐圈发展增添了资本。高颜值的脸蛋加上沙漏身材，吉娜真的是很美，郎朗娶到这样的美女也真是幸福。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

5、张天爱

张天爱在某档综艺节目中公开了自己自律的生活。饮食上她特别注意，只要是有时间便加强运动。所以张天爱的身材一直保持的很好。沙漏身材十分迷人。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

6、王鸥

王鸥个子高挑，腰很细，也是非常适合穿旗袍的女明星。每当她穿上旗袍时沙漏身材便展露无余。加上王鸥不错的颜值，可以说是魅力十足。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

7、袁姗姗

袁姗姗自从减肥成功之后，小蛮腰出来了，马甲线也出来了，原本有些胖的身材现在也成为沙漏身材了。这样的袁姗姗看上去不仅身材好，精神也很不错。想要好的身材真的需要加强运动减肥。

盘点拥有沙漏身材的八大美女明星，看看谁最迷人？

8、宁静

已经四十多岁的宁静对于身材的保持还是很到位的，如今的她竟然还有沙漏身材，身材凹凸有致，比少女们的身材都好。真不知道宁静究竟是怎么保持身材的，太让人羡慕了。

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