说到富二代，很多人脑海中第一个蹦出来的一定是王思聪，作为万达集团创始人王健林唯一的儿子，他可谓是富二代中最为张扬的了。当然除了性格张扬，他和各种女网红之间的爱恨情仇也一直为人津津乐道，这倒也不怪网友八卦，实在是王思聪的网红女友换得实在太频繁了，这不，最近他和网红孙一宁闹翻了，在微博上又掀起一阵吃瓜热潮。

事情的起因其实有点搞笑，以前只听说各种网红上赶着当王思聪女朋友，这次竟然是王思聪求爱不成恼羞成怒，最终引起了这次撕逼大战。如果仅仅是求而不得就恼羞成怒，未免显得王思聪过于没有格局，但其实最主要的原因是，这个叫孙一宁的女网红4年前就被王思聪追求过了，那个时候她选择拒绝，没想到4年后的今年，王思聪在不知情的情况下又一次看上她了，还在直播间刷了几十万，两次主动追求，最终人家却和其他人恋爱了，王思聪生气也实属正常。

王思聪与孙一宁闹翻了不要紧，网友们吃瓜可是吃嗨了，看过聊天记录的网友都称这个网红太猛了，竟连王思聪也敢骂，可谓是女网红第一人。大家不知道的是，在她之前就已经有其他女网红和王思聪闹翻过，最猛的要数2015年朱圣祎拒绝和王思聪过夜，然后不堪被王思聪诽谤、侮辱而把他告上了法庭，当然除了告他，这个网红在微博也数次和王思聪正面刚，一幅完全不怕他的样子，对比这次的孙一宁，她对王思聪显然还要更厌恶一些。

如果说孙一宁、朱圣祎这种网红都不怎么出名，那鞠婧祎大家总该知道了吧？虽然看似她和王思聪没有什么交集，但王思聪可是不止一次在微博上大骂鞠婧祎做作，许多人还以为王思聪是单纯看不上鞠婧祎，但也有一些知晓内情的人知道王思聪曾约鞠婧祎参加活动，结果鞠婧祎拒绝了，所以王思聪才恼羞成怒天天在网上带节奏，结合这次他对孙一宁做出的事情，确实很像他的作风啊！

看完孙一宁曝光的她和王思聪的微信聊天记录，大家显然也能看出来是王思追着人家不放，毕竟那边刚答应只做朋友，这边因为孙一宁的突然恋爱又破口大骂，这样的行为，被网友们指责得不到就毁掉也不算冤枉他吧！反而是许多网友开始心疼起被他莫名其妙骂过的鞠婧祎，好在鞠婧祎自始至终都没搭理过他，实在是明智至极，只是不知道这次他和孙一宁的撕逼大战，又要到什么时候才能落下帷幕呢？