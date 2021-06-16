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网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

(2021-06-16 19:40:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今的网红直播带货可以说非常的火爆，不仅网络上出现了大量粉丝居多的网红主播，就连娱乐圈的明星们也来到直播间进行带货直播。他们利用自己的名气吸引粉丝进入直播间进行消费。直播带货的火爆也使得这个市场出现了很多乱象，比如说直播带货中出现假货等等。这个领域的确是需要法律法规的约束整顿。

网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

最近《法制日报》报道网络直播带假货最高可判处十年有期徒刑，明星以及网红利用名气对销售的产品进行虚假宣传，需要承担相应的民事赔偿责任。这条新闻的出台可是大快人心，终于有人来整治混乱的网红带货市场了。

网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

不过网友们也很失望，因为曾经因为销售假货的网红辛巴以及二驴夫妇都没有受到太严重的处罚，这也太不公平了。

网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

辛巴曾经是粉丝过亿的大网红，每次直播间进行带货直播时，商品都会被一抢而空。但是就在去年，辛巴在自己的直播间中对一款燕窝进行带货直播，结果被人举报说燕窝是假的，跟糖水差不多，成本非常的低，明摆着就是在卖假货。

网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

因为这次糖水燕窝事件，辛巴被推上了舆论的风口浪尖，而他所在的网络平台将他的直播间封掉。但是几个月之后，辛巴高调复出，为了复出他还搞了一个声势浩大的复出仪式。立刻引来了网友们的指责。不止如此，复出之后的辛巴竟然还在直播间卖假货，他直播间中所销售的某品牌手机被爆出是质量特别差的贴牌手机。辛巴再次被网友们痛骂，终宣布退出直播圈，但是却依旧活跃在徒弟们的直播间中。

网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

二驴夫妇也是粉丝庞大的网红，直播间带货能力相当的强，他们却也在直播间中公开售卖山寨手机，更重要的是这次售卖的山寨手机是得到某手机品牌的认可的。虽然他们在的直播平台对于他们进行了处罚，但是处罚力度在网友们看来根本不够。如果不是产品品牌方以及直播平台的纵容，作为带货的网红哪里敢如此明目张胆的卖假货。

网红直播带假货最高可判处十年徒刑，网友：辛巴二驴怎么没事？

网红带货所得到的利润非常高，不少网红通过直播带货赚的盆满钵满。但是直播带假货所付出的代价却是很小的，这也是网友们愤愤不平的地方。希望相关法律的出台实施会有效地遏制网络带货直播圈中的混乱现象。

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