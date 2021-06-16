6月15日晚，港媒突然爆料苟芸慧与陆汉洋婚变，由于事前毫无预兆，令不少网友感到震惊。提起苟芸慧，大家可能不是很熟悉，但提起“富黛恋”大家一定十分清楚，传闻苟芸慧曾介入郭富城与熊黛林之间，但苟芸慧一直否认恋情。

1983年，苟芸慧出生在台湾，父亲是生意人，她也算是富家千金。大学时父亲患了癌症又生意失败，从此苟芸慧承担起了家庭的重任。凭借着惊艳的美貌和迷人的身材，苟芸慧参加多伦多华裔小姐比赛获得冠军，进军娱乐圈。

作为TVB力捧的花旦，苟芸慧先后在《政法先锋3》、《金枝欲孽2》出演，她凭借《金枝欲孽2》中饰演一个小丫环角色拿到了最有前途女艺人奖，只是之后的作品都不温不火。

事业停滞不前，感情生活也并不顺利。2013年，郭富城和熊黛林分手，苟芸慧多次被传介入郭富城与熊黛林之间的恋情。据传郭富城不仅邀请她拍情侣广告片儿，还让他来看演唱会。苟芸慧被骂得很惨。

屋漏偏逢连夜雨，后来苟芸慧因甲状腺失调，整个人从暴增40斤。2015年，他和TVB合约期满，再续约过程中被敲诈六位数违约金，没有成功续约。2017年，在北漂进修演技的过程中，他结识了现任老公陆汉洋，陆汉洋是马来西亚富三代，锡矿大王陆佑的后人。

据传，陆汉洋对苟芸慧非常好，出手阔绰，送给苟芸慧的订婚戒指就价值170万港元。多次在媒体面前表示“无论苟芸慧变成什么样子，即使胖得一发不可收拾，他也会娶。”婚礼更是前无古人的奢华，注册仪式在加拿大古堡进行。苟芸慧也在婚礼过后开心说道“开枝散叶、生足四个”。

婚后的苟芸慧逐渐淡出娱乐圈，做起了全职太太。2人婚后也曾经非常甜蜜，男方经常在社交平台上大秀恩爱，就在2周年结婚纪念日上，男方还晒照片秀恩爱。就在大家以为苟芸慧终于时来运转，安心做上全职太太的时候，却爆出了婚变传闻。

据友人透露，二人的感情是在去年年底发生了问题。媒体报道。男方自幼父母离异，习惯了独来独往的生活，对孩子提不起兴趣，只想过二人世界，而女方却想要生四个孩子，这就造成了二人之间的巨大矛盾。过了热恋期，陆汉洋对苟芸慧逐渐冷淡，又加上二人之间因为生育的矛盾，所以感情生活逐渐有了裂痕。

今年年初，苟芸慧以探亲为由返回家乡加拿大，陆汉洋也未曾一同前往。据港媒报道，今年4月，苟芸慧已搬出爱巢，在九龙附近租房子，独自居住。目前，苟芸慧的婚变传闻还有待实锤，有待进一步的确认。女方经纪人表示：“没有听过，要了解一下。”只能感慨：真是豪门梦易碎啊！