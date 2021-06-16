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盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

(2021-06-16 12:04:38)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

民国学生一直是时尚的经典造型，现如今已成为了一种年代的象征，因此也吸引了很多女明星穿上民国时期的学生装来展现文艺复古感。她们美得各有千秋，或是清纯，或是艳丽，都让人移不开眼。那么接下来，就让我们来盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

1、古力娜扎

新疆美女古力娜扎的民国学生造型，独有一份异域风情。淡蓝色短款宽袖配白色百褶长裙，还用蕾丝发带绑着两条低马尾，是民国小说里温婉大气的富家大小姐没错了。

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

2、周也

新晋小花周也穿上民国学生装也太让人心动了，她就安安静静地坐在那里，白衫蓝裙加上双马尾低垂，更显得她书卷气十足，这就是校园里女神级的人物吧。

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

3、杨幂

在录制某综艺时，杨幂穿着一身民国学生装进入我们的视线，蓝色的上衣和黑色的裙子，扎着两个马尾，不得不说这个造型十分减龄，嫩得宛如18岁的少女。

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

4、孟子义

最近，女星孟子义在录制综艺时的路透流出，照片上的她一身民国学生造型温柔恬静，颜值非常能打，甚至还美上了热搜，希望她在新综艺里能有好的表现吧。

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

5、董洁

扎着双马尾，穿着蓝色民国学生装，董洁在《金粉世家》中饰演的“冷清秋”，不知是多少人心目中的白月光，也让她自此成为了“清纯女星”的代表。

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

6、姜贞羽

与孟子义同是综艺路透，不同的是姜贞羽身穿蓝色上衣搭配白色长裙，还原民国学生麻花辫造型，更显青春靓丽，仿佛真的是个漂亮的学姐一般，少女感十足。

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

7、杨紫

减肥成功后的杨紫真是美了不少啊，齐刘海麻花辫配上蓝白色系搭配的民国学生造型，清新又灵动，真的有民国女学生的感觉，代入感太强了。

盘点八大女星的民国学生造型，看看谁最美？

8、王艺瑾

硬糖少女303成员王艺瑾的民国学生装也很让人惊艳，蓝色短褂搭配了黑色长裙，加上适合她的编发造型，胶原蛋白满满，谁看了能不心动呢。

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