很多艺人都害怕过气，有的艺人甚至直接说自己想红。但是没有人能一直红，娱乐圈的更新换代和竞争一直都在。芒果台的选秀节目捧红过不少明星，李宇春、张靓颖等歌手都是通过参加芒果台的选秀节目走出来的歌手。大家还记得2011届快女吗？

李斯丹妮就曾是2011届的快女选手。去年李斯丹妮通过上《乘风破浪的姐姐》翻红，但她曾经的姐妹们就没有那么幸运了。2011届快女曾被嘲是最糊的一届，这届的冠军段林希甚至被嘲是快女最糊冠军。

近日，将近31岁的段林希因为参加了某杂志的访谈而再度受到关注。段林希在访谈中谈到了成名后的人生经历。段林希18岁参加快女选秀成名后，她也曾享受过名气给她带去的红利。段林希自曝说她成名后曾拿钱帮父母买房。

但是段林希后续的发展没跟上，就像段林希所说的，她有时一个月只能拿到万元酬劳，除去一些其它的费用，她的月薪也就八千而已。段林希自嘲说她是北漂打工人，爸爸让想她帮换个名牌手机，但她没钱帮爸爸换。

段林希自曝说她租住的房子在北京五环外，地铁是她平时出行的主要交通工具。段林希还大方袒露了她曾落魄到去做出租车司机、做微商等过往经历。她如今收入的主要来源是录制央视的节目。

很多网友感叹说段林希的现状让人唏嘘，她都糊成路人了吧！段林希为何糊成了这样？她说她错失了机会可能跟她不喜欢交际有关。同届快女李斯丹妮翻红了，段林希表示有点嫉妒她，但是这是羡慕不来的。感觉段林希如今的心态挺平和的，她疑似还单身呢。你还记得她吗？