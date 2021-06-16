真人秀综艺的火爆使得很多明星涌入，一档综艺节目中汇集了多个明星，而这些明星待在一起闹出矛盾是在所难免的。所以很多综艺节目播出后便会有节目中的明星闹矛盾不和的事情传出，有的是真的，而有的不过是节目组炒作而已。那么综艺节目中被传不和的明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、那英&杨紫

最近，那英与杨紫合作了一档新综艺，但是节目播出后大家都觉得那英在欺负杨紫。那英对杨紫说话很不客气，甚至会踢杨紫，搞得杨紫很是后怕。很快她们不和的消息传传了出来。但是二人很快发微博否认了不和的传闻。

2、杨颖&宋雨琦

Angelababy与宋雨琦是《跑男》中的仅有的固定女MC，前一段时间在节目中宋雨琦拿沾满泥巴的枕头猛打Angelababy的头，Angelababy却只能强颜欢笑。网友们都看得出Angelababy很生气，所以都认为两人私下不和。

3、蒋勤勤&刘涛

蒋勤勤与刘涛这段时间一起参加了某档综艺节目，蒋勤勤见到刘涛后说话真是不够客气，还说要是刘涛在自己就不来了。网友们因此猜测二人不和。不过从之后二人的相处来看，并没有大家猜测的那么严重。二人相处的还不错。

4、许晴&郑爽

在《花儿与少年》第二季的录制的时候许晴与郑爽一起参加，但是很明显看得出许晴与郑爽相处不来，许晴甚至直言自己更喜欢上一季的旅行，因为第一季的人都正常。这让提出问题的郑爽一度很尴尬。很快网上便有了二人不和的传闻。

5、张翰&阚清子

《亲爱的客栈》第三季当中，张翰与阚清子闹起了不和，阚清子觉得张翰说的某些话让人伤心，但是张翰却觉得是阚清子太过敏感，双方都是不依不饶的，搞得场面很尴尬。

6、杨丽萍&金星

杨丽萍与金星都是舞蹈界的大姐大，两人曾经一起担任某档综艺节目的评委，因为意见不合两人甚至当场拍起了桌子。从此之后二人不和的消息便传播开来。

7、万茜&宁静

万茜与宁静通过《乘风破浪的姐姐》组团出道，但是很快便有两人不和的消息传出。因为两人关系僵硬导致《姐姐的爱乐之程》这档综艺延期录制，还真是苦了节目组了。

8、叶璇&何洁

《奋斗吧主播》这档综艺节目中女明星不少，战火也不少。因为在讨论方案的时候叶璇与何洁意见不同，两人直接怼了起来。何洁最后径直离去，场面一度陷入尴尬。