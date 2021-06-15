一部电视剧想要出名，除了演员之外，导演也是很重要的，而现在也有不少演员耍大牌。近日在刘嘉玲的《对照记》里面，大导演李少红就表示自己如果遇到了耍大牌的艺人，没拍完就坚持要走的话最好的解决办法就是删除戏份。这样的言论一出来就引发了网友的热议，有些网友觉得李少红真的太刚了，毕竟现在在娱乐圈里，很多演员都是话语权比较大的，而也有网友觉得明星也是“打工人”，时间到了就应该下班，而李少红的这一言论也因此翻车了。

说起李少红，想必很多观众都对她很熟悉，她的代表作《橘子红了》、《大明宫词》都可以说是精品，而她能拍出精品的原因就在于她每次拍戏的时候都是在不断打磨，拍不好的戏也要重拍。从这一方面来看，也可以理解她对艺人到点就走这样行为的不认可。

很多人觉得李少红太强势，不好相处，但是事实上她也是捧红了不少的大腕，比如周迅，陈坤，杨洋等，他们无不是在李少红的镜头下闪闪发光。也正是因为她有作品有资历，因此才对合作艺人如此有底气。

像杨幂也曾经被她批评，拍摄2010年版的《红楼梦》时，李少红就经常在片场批评杨幂演技不好，都是程序性演戏，还向杨幂放过狠话，说她如果演不好晴雯，自己会恨她一辈子，这样的言论也让杨幂背负了很大的心理压力。

李少红还是陈凯歌的同学，而她的老公叫曾念平，既是导演也是摄像师，和李少红可以算是同行了。她虽然作品不多，但是各类作品都是很擅长的，而且她每一部影片在立意和风格上都有创新和探索。而她的作品中比较有争议的还是《红楼梦》，现在李少红版的《红楼梦》已经被禁播了，除了选角不好之外，整部戏的人物塑造完全偏离了原则宗旨，而且服装等也是比较粗制滥造的。

而有人觉得李少红之所以敢删演员的戏，不过是因为她遇到了小演员，“柿子挑软的捏”罢了；也有人觉得演员敢在李少红这样的大导演面前“耍大牌”，想必也是咖位比较高的，其实李少红说的艺人到底是谁也是很让网友好奇的。