加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,109,703
  • 关注人气：209,321
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

(2021-06-15 18:07:36)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

王思聪，人送外号娱乐圈纪检委，娱乐圈很多乱象都会受到王思聪的抨击。其实不仅仅是娱乐圈的事情，就连网红圈的事情王思聪也是会插手的。毕竟王思聪的历任女友都是网红，王思聪平时也很喜欢给网红的直播间进行打赏。

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

可就在近日，王思聪在网上公开抨击网红孙一宁，大骂孙一宁是杀猪女、骗子。甚至官宣说手中有孙一宁未爆出的料，睡醒了整理一下再发出来。

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

因为王思聪的这番言论，网红孙一宁很快便成为了网友们关注的对象。而孙一宁在最近的一次直播中嚎啕大哭，披头散发情绪非常激动，完全没有了平时淑女乖巧的样子。她甚至在直播间中喊话王思聪：“有本事就让我死，没本事就闭嘴”可能是因为王思聪的抨击对她产生的影响实在是太大了。以至于孙一宁如此激动，连自己的形象都不顾了。

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

说起来，这个孙一宁作为网红风评并不好。她几年前曾经以“我又杀猪了”开起了直播，因为长得清纯漂亮，所以粉丝还是很多的。而如此漂亮的妹子自然会吸引王思聪的注意，王思聪不仅关注了孙一宁还给她刷了高达20万元的礼物。

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

而根据王思聪的爆料。这个孙一宁是一个满口谎话的骗子，明明有男友却说自己是单身，还曾经去上海找过王思聪，以单身的身份倒追王思聪。另外，孙一宁当初在做直播时经常是拿钱不办事，拿了广告商的钱却不给人家做推广。因为不守信用以及各种欺骗，孙一宁在直播圈是混不下去了，只能退圈。退出时她还发微博承认自己所有的错误，看来骗人这件事她真的是有前科的。

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

几年之后孙一宁再次来到直播间，重新成为一名网红，但是却屡教不改。重出江湖之后为了博取关注度她甚至跟朋友们一起戏弄残疾人，还跟一位叫做呜呜的女孩组CP。但是很快便被人扒出这组CP是假的，根本就是孙一宁为了博取眼球而组的假CP。

网红孙一宁被王思聪骂“杀猪女”！她到底是什么来头？

说起来这个孙一宁真不是一般人，有过做骗子前科，还能当众跟王思聪硬刚。只是不知道这份勇气能持续多久。如今网友们最在乎的应该就是王思聪所说的手中未爆出的料。如果真的有实锤，那就请王思聪接着爆料吧，吃瓜群众们早已经搬好小板凳等待吃瓜了。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点浙江卫视近年来引发的7大争议，你知道几个？
    后一篇 >李少红自曝删掉大牌艺人戏份，曾批评过杨幂，这次她翻车了吗？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有