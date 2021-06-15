王思聪，人送外号娱乐圈纪检委，娱乐圈很多乱象都会受到王思聪的抨击。其实不仅仅是娱乐圈的事情，就连网红圈的事情王思聪也是会插手的。毕竟王思聪的历任女友都是网红，王思聪平时也很喜欢给网红的直播间进行打赏。

可就在近日，王思聪在网上公开抨击网红孙一宁，大骂孙一宁是杀猪女、骗子。甚至官宣说手中有孙一宁未爆出的料，睡醒了整理一下再发出来。

因为王思聪的这番言论，网红孙一宁很快便成为了网友们关注的对象。而孙一宁在最近的一次直播中嚎啕大哭，披头散发情绪非常激动，完全没有了平时淑女乖巧的样子。她甚至在直播间中喊话王思聪：“有本事就让我死，没本事就闭嘴”可能是因为王思聪的抨击对她产生的影响实在是太大了。以至于孙一宁如此激动，连自己的形象都不顾了。

说起来，这个孙一宁作为网红风评并不好。她几年前曾经以“我又杀猪了”开起了直播，因为长得清纯漂亮，所以粉丝还是很多的。而如此漂亮的妹子自然会吸引王思聪的注意，王思聪不仅关注了孙一宁还给她刷了高达20万元的礼物。

而根据王思聪的爆料。这个孙一宁是一个满口谎话的骗子，明明有男友却说自己是单身，还曾经去上海找过王思聪，以单身的身份倒追王思聪。另外，孙一宁当初在做直播时经常是拿钱不办事，拿了广告商的钱却不给人家做推广。因为不守信用以及各种欺骗，孙一宁在直播圈是混不下去了，只能退圈。退出时她还发微博承认自己所有的错误，看来骗人这件事她真的是有前科的。

几年之后孙一宁再次来到直播间，重新成为一名网红，但是却屡教不改。重出江湖之后为了博取关注度她甚至跟朋友们一起戏弄残疾人，还跟一位叫做呜呜的女孩组CP。但是很快便被人扒出这组CP是假的，根本就是孙一宁为了博取眼球而组的假CP。

说起来这个孙一宁真不是一般人，有过做骗子前科，还能当众跟王思聪硬刚。只是不知道这份勇气能持续多久。如今网友们最在乎的应该就是王思聪所说的手中未爆出的料。如果真的有实锤，那就请王思聪接着爆料吧，吃瓜群众们早已经搬好小板凳等待吃瓜了。