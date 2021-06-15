浙江卫视作为一线地方卫视，有着庞大的资本制作着高成本综艺，播放着最新上线的电视剧，可以说是一档收视率极高综艺节目。但是这样的一档综艺节目却经常惹人非议，动不动就上热搜。那么这些年来作为流量巨大的浙江卫视，都引发过多少的争议呢？一起来盘点一下吧。

1、擅自换掉河南卫视logo

端午期间，河南端午晚会上的一段水下舞蹈引发了热议，网友们纷纷叫好。或许是因为这段舞蹈大火，浙江卫视也进行了播出，但是浙江卫视在播放这段舞蹈时竟然将河南卫视的logo给换成了自家的。这件事立刻引发了公愤，使得网友们纷纷声讨浙江卫视。

2、MV抄袭“星辰大海”

前一段时间浙江卫视推出的一段mv，从创意、形式甚至到分镜头等方面都与电影频道之前所推出的宣传片十分的相似。这导致电影频道直接下场开撕，怒怼浙江卫视抄袭。网友们也纷纷站队电影频道，指责浙江卫视抄袭。

3、让嘉宾冒生命危险录节目

浙江卫视的综艺节目收视率以及热度很高，为了博眼球，浙江卫视制作综艺节目的时候会邀请很多明星。在游戏环节上设置高难度，明星们不得不冒着生命为危险玩游戏。台湾演员高以翔便是在录制浙江卫视某档综艺节目时死亡，引发一片哗然。

4、戴透明口罩录节目惹争议

在去年春天，浙江卫视录制某档综艺节目时，竟然制作了透明口罩让嘉宾们戴着，而这种透明口罩根本没什么作用，网友们纷纷热议，浙江卫视太不负责任了。

5、综艺节目抄袭

浙江卫视大火的综艺节目《奔跑吧》曾经被爆出过抄袭。节目内容设置跟某日本综艺以及韩国某档综艺十分的相似。网友们调侃说是抄完了韩国抄日本，根本没有创新性。

6、胡乱剪辑惹争议

之前，演员袁立因为参加了浙江卫视的某档表演类综艺节目而对浙江卫视炮轰。说浙江卫视胡乱剪辑，导致自己的表演支零破碎。双方闹得很不愉快，网友们在旁边看了很长时间的热闹。

7、跨年晚会只邀请男医护人员引发争议

今年的跨年晚会上。浙江卫视邀请了多名援鄂医疗队的医生参加晚会，但是没想到这些被邀请的医生全是男性，没有一名女性成员。这让网友们坐不住了，认为这是浙江卫视在搞性别歧视。