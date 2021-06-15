多部百年献礼剧接连开播，其中不乏好剧。《觉醒年代》这部剧就得到了很多观众的喜爱，这部剧在第27届白玉兰奖上获得了三项大奖，在这部剧中扮演陈独秀的男演员于和伟获得了最佳男主角奖，而扮演青年毛泽东的男演员侯京健虽然没有拿奖，但是他的表演却可以说是可圈可点。

《觉醒年代》这部剧也为侯京健带去了更多关注度，36岁的侯京健成为了得到广泛认可的特型演员。虽然谷智鑫等演员也演过青年时代的毛主席，但是侯京健的表演却获赞是神形兼备。戏外侯京健为了能演好伟人也是付出了不少努力。

《觉醒年代》的热播带火了侯京健，36岁的侯京健可以说是大器晚成了。侯京健毕业于北京电影学院，他6岁开始演戏，他曾喜欢说相声并且想成为一名相声演员，但家里并不支持他的这个想法。

侯京健在读大学的时候也演过一些戏，毕业后他却曾经历过无戏可拍的困境。侯京健24岁开始演伟人毛泽东，他是在《铁肩担道义》这部剧中演的伟人角色。但这部剧不是很火，后来侯京健在《北上广不相信眼泪》、《X女特工》等多部剧中演过配角。

唐国强也是特型演员，他演了31次毛主席，侯京健曾和唐国强老师合演过《毛泽东》，唐国强还曾指导后辈侯京健该如何演好毛主席。侯京健经过努力也得到了很多人的肯定，大家觉得他有当唐国强老师的接班人的潜质。

侯京健还在多部剧中饰演了毛泽东，他在《光荣与梦想》、《向警予》中的表演也很出色呢。侯京健基本没有负面绯闻，网上有报道称牟星是他的绯闻女友。不过侯京健没有公开的恋情，他疑似还单身未婚。