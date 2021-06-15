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央视女神秦方：曾获模特大赛冠军和高考状元，如今40岁却还是单身

(2021-06-15 11:30:27)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

对于学播音专业的人来说，央视是一个很高的平台，有机会到央视去工作是对个人能力的一种肯定。央视主持人中不缺名校学霸，比如撒贝宁等等。但有一位女主播不仅是学霸，而且还曾在模特大赛中获得过冠军，这位自身条件优越，又有智慧的女主持人就是秦方。

央视女神秦方：曾获模特大赛冠军和高考状元，如今40岁却还是单身

重庆美女多，秦方就是重庆姑娘。秦方可以说是“天生丽质难自弃”，她的颜值和身高在同龄人中一直都很出众。秦方18岁的时候参加过新思路模特大赛并最终获得了重庆赛区的冠军以及全国十佳选手。

央视女神秦方：曾获模特大赛冠军和高考状元，如今40岁却还是单身

娱乐圈中有不少女星是通过参加模特比赛进入演艺圈的，比如王鸥、于娜等等。也曾有人想挖掘秦方进入演艺圈，但是秦方有着自己的人生规划，就如同当年奶茶妹妹婉拒大导演张艺谋的拍戏邀约一样，秦方也是不被名利所惑，她还是选择回归学业，读书考大学。

央视女神秦方：曾获模特大赛冠军和高考状元，如今40岁却还是单身

读书期间，秦方的学习成绩一直很优异，最终优秀的她成为了那一届的高考文科状元，并考入了如今的中国传媒大学。秦方一毕业就进入央视工作了。当明星从来都不是秦方的梦想，当主持人才是。

央视女神秦方：曾获模特大赛冠军和高考状元，如今40岁却还是单身

央视不缺才貌兼备的女主播，但秦方还是凭借个人魅力得到了很多观众的喜爱，秦方的气质让人过目难忘。秦方还曾获评是央视十大美女主播。秦方主持的《国际时讯》等节目都是颇受欢迎的新闻节目。

央视女神秦方：曾获模特大赛冠军和高考状元，如今40岁却还是单身

秦方有美貌还有智慧，优秀的她一直很耀眼。很多网友都很关心秦方的感情生活。将近40岁的秦方还单身呢。为何还单身？或许是她的条件太好了吧，或许工作也比较忙，又或许她不想将就吧。不过看着在工作岗位上状态饱满的秦方，感觉她是充实而快乐的。你觉得呢？


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