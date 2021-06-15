都说娱乐圈是个圈，明星也总是给人一种非常高高在上的感觉，普通人别说见到明星了，有时候就连花钱买明星演唱会的门票都抢不到。然而明星中总有例外，有些明星不仅不高高在上，而且还非常接地气，甚至不用去机场VIP通道，就在街边小巷也能偶遇到，今天小编就给大家盘点一下有哪些明星是这样接地气的。

1、冯巩

冯巩在娱乐圈的地位那可是相当高的，可就是这样的大咖，反而更加接地气，前几天就有网友晒出了冯巩在商场的照片，照片中冯巩背着自己的小孙子，满脸都是亲切的笑容，就连网友拿手机拍他和他的小孙子也没有生气，脾气真是太好了。

2、林更新

林更新一直给人一种钢铁直男的感觉，原因在于他经常在微博中和粉丝互怼，就冲这种性格也不是那种不食人间烟火的公子哥。而且之前总是有人偶遇他和王思聪一起在大排档吃夜宵，穿着没有任何美感的大裤衩和凉拖鞋，遇到别人拍照也不会生气，不可谓不接地气。

3、吴京

吴京因为《战狼》系列电影可以说是彻底火起来了，但是作为一个实力派武打演员，也没听说他耍大牌之类的，这是因为他本身就算一个非常接地气且善良的人。就在2008年汶川地震发生之后，他还曾经亲自去给灾民搭帐篷，要知道那个时候他几乎没什么名气，难怪火了之后也依然很低调。

4、朱之文

这位就不必说了，本身就是草根出身，但与王宝强这样草根出身的明星不同，朱之文火了之后虽然没有销声匿迹，但还是回归到他的老家与村民们一起生活，即使许多村民们向他狮子大开口借钱，他还是没有选择搬离，身上可以说没有一点明星的影子。

5、郭麒麟

大家都知道郭麒麟是郭德纲的儿子，而德云社又是郭德纲开办的，所以称郭德纲是德云社大少爷应该不过分吧，况且郭麒麟自己还有不少作品，然而现在的他却一点架子都没有。前段时间他录制某户外综艺节目的时候，工作人员想要给他打伞，他坚决拒绝了，还说了一句，别的工作人员不也没打伞吗？这样不娇气的明星，怎能不招人喜欢？

6、李诞

李诞虽然不是走传统文艺路线的明星，但他现在参加各种脱口秀节目也积累了一大批粉丝，好在出了名的他并没有变得非常有架子。就在今年5月份还有网友偶遇他和黑尾酱一起去莫高窟游玩，偶遇也就算了，该网友还和他们一起合照了，真的过于平易近人了，要知道现在愿意和普通人合照的明星着实不多。

7、杨紫

因为出演《家有儿女》而出名的杨紫，总给人一种看着她长大的感觉，而她自己也一直是那种大大咧咧的邻家妹妹性格。除了在各种综艺节目上都能看出她的好人缘外，曾经网上有人曝光杨紫的朋友圈，也是走搞笑路线，足以见得她并不是硬凹接地气的人设，而是本身性格就那样。

8、宋雨琦

上面提到林更新总是会去大排档吃夜宵，大家没想到也有女明星会这样干吧，然而就在6月7日，还有网友偶遇宋雨琦和VaVa在街边撸串，两人大大方方任人拍，有着普通女明星没有的豪爽，坐在到处都是人的大排档里，实在显得非常接地气。

上面这些就是娱乐圈一些非常平易近人的明星啦，在他们身上完全看不到高高在上的那种架子，不知道各位更喜欢哪一个呢？