端午节是我们中华民族的传统节日，在端午节里吃粽子、赛龙舟、挂香囊以及吃“五黄”等各种习俗活动由来已久，可以说端午节是最为丰富的民俗节日。随着生活水平的不断提高，成品粽子五花八门，大家都买现成的粽子吃，为了话题度有些女明星就晒出自己亲手包粽子的图片，让我们来看看都有谁？

1、洪欣

今年端午节假期，洪欣在个人社交平台晒出了与女儿彤彤一起包粽子过端午节的照片，并亲切为大家送上端午祝福：“端午节快乐”。与女儿一起过端午的洪欣，选择了母女俩共同体验包粽子的过节形式，颇有意义。合照中，洪欣母女俩每个人手上都举着一个粽子，开心地对镜头展示自己的包完的粽子。

2、昆凌

去年端午节，昆凌在微博上晒出亲手包粽子的照片，并表示：“端午节快乐~今天第一次动手包粽子。”昆凌表示，这是她第一次动手包粽子，但是动作姿势看上去十分娴熟，学习能力相当不错，真是一个“出得厅堂入得厨房”的女神，难怪深得天王周杰伦的宠爱。

3、杨钰莹

人美歌甜的杨钰莹一直是娱乐圈中不老女神的典型代表，不仅有黄鹂鸟一般委婉动人的嗓音，同时还有一双巧手，包粽子做手工统统不在话下。往年端午节，杨钰莹大方展示自己包粽子水平，还有包粽子的各种准备工作，还和自己的好友一起合照，真的相当接地气了。

4、金巧巧

堪称娱乐圈中“二十四孝好闺女”的金巧巧，前几年在端午节选择和父母在一起。在端午节，和妈妈在自己经营的火锅店中认真学习包粽子，自己的孩子坐在一旁开心的玩耍，看着图片小编都能感受到一家人的幸福感。

5、叶一茜

前年端午节田亮在微博上晒出一家四口集体出动包粽子的图片，不仅有人负责准备食材，还有人负责包粽子，就连剪绳子也有人帮忙，田亮自己也吐槽了自己一把“只负责吃”。一旁的叶一茜则是手把手的教儿子怎么包粽子，站在另一边的森碟则是认认真真地自己包着粽子，这一家幸福温馨的模样真的羡煞旁人啊。

6、梁静茹

今年端午节梁静茹在微博上祝福大家端午安康，还晒出了粽子和鸡蛋的照片，要知道梁静茹也是会包粽子的哟，去年她就发布了和几个好友在家包粽子的视频，不知道今年梁静茹是否也在家中包了粽子呢？

7、安以轩

早几年安以轩晒出了自己制作粽子的过程还有卖相不错的成品，照片中的她手拿粽子的照片，表情俏皮搞怪看着也是分外的可爱了。

8、谢楠

说到女明星包粽子不得不分享一下谢楠和她儿子的照片了，今年端午节谢楠带着她与吴京的儿子吴所谓体验一下传统节日端午节的习俗包粽子，孩子吴所谓狰狞的表情看得出来真的很努力了，谢楠也是一个很接地气的好妈妈，让孩子感受传统节日的氛围。